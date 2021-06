En kvinde ansat i et forsikringsselskab er blevet sigtet for i strid med loven at have udleveret fortrolige personoplysninger til medlemmer af rockergruppen Bandidos’ afdeling i Holbæk.

Kvinden, som er eller tidligere har været medarbejder i Købstædernes Forsikring, udleverede ifølge sigtelsen de fortrolige oplysninger til Bandidos om medlemmer af Vanggruppen, som er en rivaliserende bandegruppering til Bandidos i Holbæk.

Det fremgår af TV2 Østs podcast ‘Fem skud’.

Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter over for mediet, at kvindens rolle i sagen bliver efterforsket, og at hun er sigtet for i alt 17 forhold.

»Det er alvorligt, at en medarbejder i et forsikringsselskab videregiver de fortrolige oplysninger, der er mellem selskabet og de enkelte kunder til nogle udenforstående, som kan misbruge oplysningerne til egne interesser,« siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, til TV2 Øst.

Sagen har rod i de to rivaliserende gruppers voldelige konflikt for tre år siden.

I løbet af 2018 bevægede konfliktniveauet sig mellem dem nemlig kun én vej: Op.

Voldelige overfald med knive og økser udviklede sig til, at der blev anvendt skydevåben, brandbomber og sågar også en håndgranat.

Bandidos på den ene side og medlemmer af Vanggruppen på den anden kørte i perioden ifølge ‘Fem skud’ rundt i Holbæk by og lurede konstant på hinanden.

Og i flere tilfælde, hvor medlemmer af Bandidos havde registreret, at en bestemt bil kørte mistænkeligt ofte forbi rockernes klubhus, kontaktede et Bandidos-medlem ifølge sigtelsen kvinden fra forsikringsselskabet, hvorefter hun udleverede fortrolige, personlige oplysninger om bilens ejer.

Midt- og Vestsjællands Politi har endnu ikke ønsket at oplyse, hvordan kvinden forholder sig til den alvorlige sigtelse.