Politiet slog til mod 280 aftagere af stoffer i Skive, og nu er turen kommet til de formodede hovedmænd.

Fredag sidder fire mænd på anklagebænken i Retten i Viborg anklaget for omfattende handel med blandt andet kokain.

Mændene anses af politiet for at være hovedmænd i et større sagskompleks om handel med narko i og omkring Skive.

I medierne er netværket døbt Porsche-banden med henvisning til et yndet bilmærke.

Syv personer er tidligere blevet idømt fængsel fra fem måneder og op til tre år og tre måneder.

Tre af sagerne blev afviklet som tilståelsessager.

Nu er turen så kommet til fire mænd i alderen 21 til 29 år, der efter politiets opfattelse har trukket i trådene.

De er tiltalt for at have besiddet og overdraget 4185 gram kokain.

To af dem er også tiltalt for at have solgt 227,6 kilo hash "til et større antal personer", som det fremgår af anklageskriftet.

Under efterforskningen af sagen lykkedes det Midt- og Vestjyllands Politi at komme på sporet af cirka 300 personer, som en eller flere gange havde købt euforiserende stoffer.

Det skete via en salgstelefon, der blev anvendt.

Det lykkedes politiet at identificere 280 personer, som alle blev sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

Politiet har tidligere udtalt, at der er tale om helt almindelige mennesker fra alle samfundslag i Skive og omegn.

I en stor del af sagerne har køberne fået et bødeforlæg og har valgt at betale bøden.

En del af sagerne er blevet afgjort i retten, fordi de pågældende ikke har ønsket at betale bøden.

I disse sager er der ifølge Midt- og Vestjyllands Politi sket domfældelse i stor set alle sager.

Det har udløst bøder fra 6000 kroner og opefter - afhængigt af mængder og eventuelle tidligere domme.

- Det er en lovovertrædelse, uanset om der er tale om køb af et ganske lille kvantum til eget brug - og det kan få store konsekvenser for den enkelte, siger senioranklager Søren Kløvborg Laustsen.

Der er afsat 23 retsdage til sagen, der indledes fredag i Viborg.

/ritzau/