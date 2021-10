En 58-årig mand blev mandag idømt seks års ubetinget fængsel for sin rolle i et stort narkonetværk.

Han har efter politiets vurdering været med til at handle med flere hundrede kilo amfetamin.

Det var i sommer forrige år, at Særlig Efterforskning Vest slog til mod narkonetværket, hvor 12 personer i første omgang blev anholdt. Senere er flere i netværket blevet anholdt.

Den 58-årige var ikke blandt de anholdte ved politiets anholdelsesaktioner forrige sommer, hvorfor han siden har været internationalt efterlyst.

Han blev i april anhold af spansk politi og efterfølgende udleveret til Danmark.

Den 58-årige erkendte i Retten i Aarhus, at han havde formidlet en aftale om køb af to kilo amfetamin via en krypteret chattjeneste.

Amfetaminen blev i maj sidste år afleveret på en p-plads i Odder, hvor det blev afhentet af en 32-årig mand, der tidligere er dømt i sagen.

I retten erkendte den 58-årige også, at han havde bestilt en pistol med ammunition via den krypterede chattjeneste.

Få flere nyheder fra Aarhus

Kære læser Mit navn er Kenneth Elkjær, og jeg er redaktør for B.T. i Aarhus. Vi er otte journalister, der dækker Aarhus kærligt og kritisk. Vi jubler med, når der drysser Michelin-stjerner over byen, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til i Møllegade 32, og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipaarhus@bt.dk. Læs flere nyheder fra os på bt.dk/aarhus og følg os på Facebook her: www.facebook.com/btaarhus





Pistolen blev i april sidste år leveret til den 58-årige på en p-plads i Ikast-området.

Straffen for at have bestilt amfetamin og skydevåben blev af retten fastsat til seks års ubetinget fængsel. En dom, som den 58-årige modtog.

»Jeg noterer mig med tilfredshed, at straffen til den 58-årige for at handle med narko og skydevåben er mærkbar, hvilket understreger sagens alvor,« siger anklager Jacob Gents i en pressemeddelelse.

Med straffen til den 58-årige har i alt syv personer fra narkonetværket nu fået dom, mens 10 fortsat sidder varetægtsfængslet i sagen.

»Samlet set er jeg tilfreds med, at det nu er lykkedes politi- og anklagemyndighed i denne sag at få dømt i alt syv mænd, der alle har tilstået at have en rolle i et organiseret og omfattende narkonetværk, som vi mener står bag handel med store mængder hård narkotika,« siger anklager Jacob Gents.

Der er endnu ikke rejst tiltale mod de 10 personer, der fortsat sidder varetægtsfængslet i sagen. To af dem vurderes af politiet at være bagmændene i netværket.

De seks personer, der tidligere er dømt i sagen, har samlet fået mere end 20 års fængsel.