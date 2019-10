Via Den Blå Avis på nettet solgte ung mand bøger digitalt 155 gange. Det koster ham en betinget fængselsdom.

Det begyndte med, at han og studiekammeraterne ville spare lidt på udgiften til bøger, men det greb om sig. Og onsdag er en 26-årig mand blevet idømt fængsel for piratkopiering af lærebøger om blandt andet økonomi.

Dommer Poul Bisgaard-Frantzen fra Retten på Frederiksberg valgte at gøre dommen på 20 dages fængsel betinget. Det havde både senioranklager Dorte Frandsen og forsvarer Betina Engmark på forhånd erklæret sig enige i.

Så den dømte, der accepterede afgørelsen, skal altså ikke ind og afsone, medmindre han da genoptager sin ulovlige forretning.

Det var interesseorganisationen Rettighedsalliancen, som opdagede, at der på internettet foregik noget ulovligt. Nærmere betegnet på Den Blå Avis' hjemmeside.

Her udbød profilen "Michael R" digitale kopier af diverse lærebøger. En medarbejder fra Rettighedsalliancen købte via MobilePay et eksemplar og fik tilsendt et link til fillagringstjenesten Google Drive.

Herfra kunne medarbejderen downloade en digital bog, som den 26-årige havde konverteret til en pdf-fil.

Sagen blev meldt til Bagmandspolitiet, som i øjeblikket har flere lignende sager. Men dommen i onsdagens sag er den første.

Fra vidneskranken forklarede den 26-årige, der stammer fra Oksbøl, men bor i København, at han var mennesket bag Michael R. Frem til sommeren 2018 studerede han, og han og kammeraterne købte nogle gange bøger digitalt.

- Sammen med de andre kom jeg ind i det her univers, hvor man splejsede om prisen, om man så må sige, fortalte den 26-årige i retten.

Efter studietiden forsøgte han og en kammerat at starte et firma. Det gik ikke godt, og han røg på dagpenge. Det fik ham til at sælge flere bøger. Han skænkede det ikke mange tanker, at det var i strid med ophavsretsloven.

- På en eller anden måde gjorde jeg mig nogle tanker, i og med, at jeg indførte købernes navne i de bøger, jeg solgte, for at undgå spredning af bøgerne. Men nogle dybere tanker gjorde jeg ikke. Jeg tænkte ikke så langt, at jeg gjorde noget, der var forkert, fortalte den 26-årige i retten.

Han tilstod at have solgt sammenlagt 155 eksemplarer af diverse lærebøger.

Dommer Poul Bisgaard-Frantzen bestemte, at manden ud over straffen skal have konfiskeret et udbytte på 27.740 kroner.

- Det er jo ødelæggende for den copyright, som forfatterne har, og også for forlagene, når grundlaget for deres forretning bliver taget væk. Derfor skal udbyttet konfiskeres, lød det fra dommeren.

Ved retsmødet indgik den 26-årige et forlig med en repræsentant fra Rettighedsalliancen om at betale 34.870 kroner i erstatning til rettighedshaverne.

