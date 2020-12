Dødsdommen til Said Mansour er blevet omstødt af en marokkansk appeldomstol.

Det bekræfter Said Mansours marokkanske advokat, Khalil Idrissi, torsdag over for Ritzau. Dommen blev onsdag ændret til en fængselsdom på 25 års fængsel, oplyser han i en besked.

Dermed er afgørelsen, som Ekstra Bladet skrev om onsdag, nu bekræftet af Mansours egen advokat.

Said Mansour blev i 2016 af Højesteret udvist af Danmark og fik samtidig frakendt sit danske statsborgerskab. Han er kendt som 'Boghandleren fra Brønshøj' og er i Danmark blevet dømt for at opfordre til terror.

Retssagen i Marokko har handlet om, at Said Mansour skal have haft en rolle i forbindelse med et angreb i den marokkanske storby Casablanca, hvor 45 mennesker i 2003 mistede livet.

Tidligere i år blev den 60-årige mand af en underordnet domstol straffet med døden.

Nyheden skabte røre, fordi Marokko ifølge daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) skulle have givet den danske stat garanti for hans sikkerhed.

I forbindelse med den underordnede domstols dødsdom oplyste Udlændinge- og Integrationsministeriet til Ritzau, at de danske myndigheder ikke forventede, at dommen ville blive til virkelighed.

»Marokko har siden 1993 haft et moratorie om ikke at eksekvere dødsdomme. Den danske regering har en forventning om, at det moratorie også vil gælde i den konkrete sag,« skrev ministeriet i en mail til Ritzau.

Said Mansour er født i Marokko. I 1984 kom han til Danmark, og fem år senere fik han dansk statsborgerskab.

I Danmark blev han i to forskellige sager dømt for at opfordre til terror. Den seneste sag endte med, at han mistede sit danske pas.

Derefter blev han i 2019 udsendt til sit hjemland, hvor han straks ved ankomsten blev fængslet.

