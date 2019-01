Udvisningen af Said Mansour blev gennemført i fredags. Nu er han indespærret i et marokkansk fængsel.

Den terrordømte og netop udsendte tidligere danske statsborger Said Mansour er i Marokko blevet sigtet og fængslet for medvirken til terror.

Det bekræfter den marokkanske ambassadør i Danmark, Khadija Rouissi, over for TV2.

Mansour er ifølge TV2 mistænkt for at være indblandet i terrorangrebene i den marokkanske by Casablanca i 2003. Angrebene kostede 41 mennesker livet og sårede flere end hundrede.

Said Mansours danske forsvarer, Eigil Strand, siger til TV2, at han intet anede om terrormistanken i Marokko.

- Det er nyt for mig, at han er sigtet, siger advokaten.

Udvisningen af Said Mansour blev gennemført i fredags.

/ritzau/