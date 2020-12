Coronaen betød en pludselig nedgang i antallet af indbrud i private hjem, fordi mange danskere i 2020 var nødt til at arbejde hjemme.

Men alligevel kom året til at byde på en lang række spektakulære kriminalsager, hvor både vanvidsbilister, drab og strafudmålinger stjal overskrifter i medierne. For slet ikke at tale om en kortvarig, men dramatisk fangeflugt.

Det meste af Danmark troede dårligt deres egne øjne, da der om formiddagen 20. oktober pludselig dukkede pressefotos op af den livstidsdømte kvindemorder Peter Madsen siddende i græsset på en vej nær Herstedvester Fængsel. Kort inden havde han truet sig ud fra fængslet ved at true flere personer ved at fortælle, at han havde en hjemmelavet bombe og et skydevåben. Både en fængselspsykolog, et par fængselsbetjente, en tilfældig bilist samt to politifolk blev truet, inden Peter Madsen atter var indfanget efter 11 dramatiske minutter.

25 års svindel for samlet 117 millioner kroner kom i februar til at koste den 65-årige Britta Nielsen en ubetinget fængselsstraf på seks et halvt år. Ved næsten 300 overførsler til sine egne konti havde hun groft misbrugt sin stilling i Socialstyrelsen. Dommen accepterede hun på stedet uden at anke. Hendes tre børn, Jimmy, Nadia og Karina Hayat, var derimod ikke tilfredse, da de nogle måneder senere blev kendt skyldige i hæleri af særlig grov beskaffenhed. De fik hhv. to et halvt år, tre et halvt år og halvandet års fængsel – og ankede med det samme til frifindelse.

Efter et grumt tilfælde af dyremishandling måtte den otte år gamle fjordhest Carli aflives. En foreløbig ukendt gerningsmand sneg sig ved nattetide 11. september ind i Holbæk Rideklub og lemlæstede den forsvarsløse hest, så den næste morgen måtte aflives. Dyremishandleren blev fanget på rideklubbens overvågningskameraer både ved ankomsten – og tre timer senere, da han midt om natten forlod rideklubben igen. Tilsyneladende med en flaske i hånden. Trods en dusør på 25.000 kroner fra ejeren er dyremishandlingen fortsat uopklaret.

En blodig og dødelig mishandling af en 28-årig mand på Bornholm blev pludselig interessant for også den internationale presse, da det viste sig, at offeret var af dansk-tanzanisk afstamning. På sociale medier blev der spekuleret i, om der kunne være tale om en hadforbrydelse med et racistisk motiv. Bornholms Politi kunne dog kun finde frem til et personligt motiv hos to brødre, der angiveligt ville straffe offeret, Phillip Mbuji Johansen, for at have forgrebet sig seksuelt på deres mor. De to brødre, Mads og Magnus Møller, blev i december idømt 14 års fængsel.

Debatten om vanvidsbilister blussede op, efter en femårig pige mistede livet 28. oktober på Peter Bangs Vej i København. Hun blev sammen med sin mor ramt på fortovet af en bil, som den 21-årige Helmi Mossa Hameed kørte i påvirket tilstand. Han flygtede i første omgang uden at komme sine ofre til hjælp, men blev anholdt aftenen efter. Siden viste det sig, at vanvidsbilisten måske kunne have siddet bag tremmer på ulykkestidspunktet, hvis hans sag om en tidligere påkørsel ikke var blevet stærkt forsinket af bureaukrati.

Kun takket være en vaks pårørende lykkedes det Københavns Politi at opdage, at en morder havde været på spil blandt pensionister på Østerbro i København. Det kom i juni til at koste 28-årige James Schmidt fængsel på livstid. Han var tiltalt for tre drab, men byretten i København mente kun, at der var beviser for to af dem. Allerede som 17-årig blev han idømt forvaring for voldtægt af en 14-årig pige og drabsforsøg på en kvinde, men Højesteret mildnede dommen til syv års fængsel i 2012. Retten tog hensyn til, at han var meget ung og ikke tidligere straffet.

Et 27 år gammelt drab på danskeren Erik Højer Christensen i Portugal fik pludselig nyt liv i februar i år. I Brasilien lykkedes det et tv-hold fra TV 2 at opspore og kontakte den drabsmistænkte Rasmus Kirkegaard Kristiansen, der har holdt sig skjult for dansk politi siden det gamle savmord i Portugal i 1993. Den drabsmistænkte dansker blev anholdt og fængslet af brasiliansk politi, men er endnu ikke udleveret til Danmark. Og måske bliver han det aldrig, da han ifølge presseforlydender er blevet løsladt.

Østre Landsret skruede bissen på, da tre mænd i september skulle have dom i ankesagen om hjælp med blandt andet droner til Islamisk Stat. Den tyrkiske statsborger Umut Olgun, 31, fik fordoblet sin straf til otte års fængsel og udvisning for at sende udstyr fra Danmark til terrororganisationen. Også to andre mænd blev dømt for at fremme Islamisk Stats virksomhed ved at levere cirka 30 forsendelser med propeller, kameraer og droneudstyr til organisationen. Fady Atef Mohammad fik fængsel i fire år og seks måneder, og Coskun Ibrahim Simsir fængsel i tre år.

Med 34 års forsinkelse mente de svenske myndigheder i juni endelig at kunne afsløre, hvem der 28. februar 1986 skød og dræbte den daværende svenske statsminister, Olof Palme. Her blev Stig Engström, også kendt som Skandiamanden, udpeget som morderen. Han har været død siden 2000. Konklusionen på det nationale traume blev hurtigt mødt med massiv kritik fra flere kanter. Ikke mindst fordi politiet hverken kunne knytte tekniske beviser, dna-spor eller gerningsvåben til Stig Engström. En meningsmåling har vist, at under en femtedel af svenskerne tror, at han var morderen.

For øjnene af flere vidner dræbes den 20-årige frisør Kevin 29. september med en serie skud kort efter klokken 13, da han lige var blevet færdig med at klippe en kunde i frisørforretningen Salon Ørn på Mørkhøjvej 67 i den nordvestlige udkant af København. Efter skyderiet flygtede gerningsmanden til fods fra frisørsalonen ad Mørkhøjvej og videre ad Muldager. Politi melder godt en uge senere ud, at drabet har forbindelse med en nyere konflikt mellem grupperinger i det københavnske bandemiljø.