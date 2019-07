Over 10.000 sager skal granskes grundet it-fejl i politiet, der har givet mangelfulde teledata.

Det er særdeles tvivlsomt, om politiet kan genskabe det korrekte billede af teleoplysninger, der er mere end to år gamle.

Det viser en aktindsigt ifølge Politiken.

Genskabelsen er relevant, når politiet skal granske tusindvis af sager, efter det er kommet frem, at en it-fejl hos politiet har givet mangelfulde teleoplysninger.

Over 10.000 straffesager i årene fra 2012 til 2019 skal granskes.

- Rigspolitiet råder som udgangspunkt kun over rådata to år tilbage, medmindre der er tale om verserende efterforskninger i forbindelse med uopklarede sager, lyder det i materialet fra Rigspolitiet ifølge Politiken.

Systemfejlen består i, at de oprindelige rå teledata fra landets teleselskaber er blevet konverteret forkert i Rigspolitiets it-system. På den måde er nogle af de efterspurgte oprindelige teledata gået tabt i processen.

Konkret skal Rigspolitiet i samarbejde med politikredsene derfor forsøge at genskabe de oprindelige rådata og rekonstruere det korrekte billede af mistænktes adfærd i telenettet. Men det kan altså blive problematisk.

Politiken beskriver en sag, som det kan have betydning for.

En 23-årig tyrkiskdansker, der lige nu afsoner en straf på seks års fængsel for at have medvirket til drabsforsøg på fem personer foran Riccos Kaffebar i Holmbladsgade i København 31. juli 2016. Efter endt afsoning er den tyrkiske statsborger dømt til udvisning.

Manden fastholder sin uskyld i sagen.

Men både i byretten og senest i landsretten i oktober 2018 blev han fundet skyldig. Det mestendels på grund af de teleoplysninger, der koblede hans telefon til gerningsstedet, skriver Politiken.

Hans forsvarsadvokat, Karoline Normann, har fået bekræftet af anklagemyndigheden, at sagen er en af dem, der nu skal undersøges nærmere.

- Alle er enige om, at det var de telehistoriske oplysninger, der lå til grund for dommen i sagen. Hvad gør man så, hvis der har manglet teleoplysninger, men man ikke kan genskabe det oprindelige billede af dem? Det tør jeg slet ikke tænke på, siger Karoline Normann fra Stagetorn Advokater til Politiken.

Rigspolitiet har ifølge Politiken undladt at svare på avisens opfølgende spørgsmål om muligheden for at genskabe de ældre data.

/ritzau/