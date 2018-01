I 2017 havde Dyrenes Beskyttelse 47 sager om store hundehold. Det er dobbelt så mange som året før.

København. Sidste år modtog Dyrenes Vagtcentral 47 sager om store hundehold med mistanke om dyrevelfærdskrænkelser rundt omkring i landet.

Det er dobbelt så mange som i 2016, hvor der i alt var 23 dyreværnssager, der involverede ti eller flere hunde.

Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

Men trods fordoblingen kan andelen af lignende sager vise sig at være meget større.

Dyrenes Beskyttelse ser formentlig kun toppen af isbjerget, vurderer Jens Jokumsen, chefkonsulent for familiedyr i Dyrenes Beskyttelse.

- Der kan være store økonomiske interesser forbundet med hvalpehandel, og bagmændene gør alt, hvad de kan, for at undgå at avlshundenes dårlige forhold bliver opdaget.

- Efterspørgslen er høj efter særlige racer og typer, og derfor kan hvalpene hurtigt sælges på det sorte marked, primært onlinehandel som for eksempel via Facebook-opslag, siger han i en pressemeddelelse.

Han peger på, at det store fokus, der har været på hvalpefabrikker i medierne, kan have en positiv effekt på, hvor mange der er opmærksomme på dårlige forhold.

- Vi sætter rigtig meget pris på det skarpe søgelys mod hvalpefabrikkerne og ulovlig import af hunde, siger han.

Efter voldsomme sager om vanrøgt af hunde, reagerede miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) sidste år.

Her meddelte ministeren, at han støttede et forslag fra Dansk Folkeparti om en smileyordning til hundekenneler.

