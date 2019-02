For et år siden fastslog landsretten, at indsatte blev snydt for erstatning. Nu genoptage sager.

Flere sager bliver genoptaget i Kriminalforsorgen, efter at en landsretsdom sidste år slog fast, at fanger gennem 16 år blev snydt for erstatning.

Det fortæller Gitte Møller Larsen, chef for Koncern Klientsagsbehandling i Direktoratet for Kriminalforsorgen.

- Vi genoptager de sager, vi kender til, og vi anslår, at det er under hundrede sager, siger hun.

Helt kort handler striden om straffuldbyrdelsesloven fra 2001.

I loven står der, at indsatte er berettiget til erstatning, hvis de under deres afsoning uforskyldt har været underlagt en sanktion eller et indgreb. Det kan eksempelvis være visitationer, ransagninger eller en tur i isolation.

Loven slår desuden fast, at indsatte har krav på erstatning, også selv om fængselspersonalet har handlet i god tro i de pågældende situationer.

Kriminalforsorgen tolkede dog loven sådan, at hvis den handlede i god tro og på rimeligt grundlag, skulle der ikke betales erstatning ved uberettigede sanktioner.

Men den tolkning ændrede en dom fra Østre Landsret på. Dommen blev afsagt for et år siden, men først nu genoptager Kriminalforsorgen sagerne.

- Det er en juridisk kompliceret dom at fortolke. Det har taget lidt tid at kigge på denne her dom, og i den forbindelse har Kriminalforsorgen også været i dialog med Justitsministeriets departement om den nærmere forståelse af dommen, siger Gitte Møller Larsen.

Kriminalforsorgen genoptager sager, der går tre år tilbage i tiden. Sager før denne dato er forældet, oplyser Gitte Møller Larsen.

Indsatte og tidligere indsatte opfordres desuden til selv at søge om erstatning, hvis de mener, at de inden for de seneste tre år har været udsat for et uforskyldt indgreb under deres afsoning i en af vores institutioner.

Fra den 1. februar i år er reglerne om erstatning i straffuldbyrdelsesloven nu ændret, så der ikke skal gives erstatning, hvis indgrebet er foretaget for at undersøge, om en indsat har begået et strafbart eller disciplinært forhold, eller for at forebygge sådanne forhold.

Det er dog en forudsætning, at indgrebet ikke anses for uberettiget ud fra omstændighederne på det tidspunkt, da indgrebet fandt sted.

/ritzau/