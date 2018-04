Fire Uber-chauffører har fået tilladelse til at få domme for ulovlig taxikørsel prøvet ved Højesteret.

København. Landets øverste domstol skal nu tage stilling til fire prøvesager mod Uberchauffører, der i båd by- og landsret blev dømt for ulovlig taxikørsel.

Det oplyser Procesbevillingsnævnet, der har givet chaufførerne lov til at få deres sager for Højesteret.

Københavns Byret og senere Østre Landsret idømte de fire chauffører store bøder for ulovlig taxikørsel.

En mand fik en bøde på 486.500 kroner for 5428 Uber-ture i 2015. De andre tre mænd fik henholdsvis 110.000 kroner i bøde for 1282 ture, 60.000 kroner i bøde for 609 ture og 40.000 kroner for 399 ture samme år.

Sagerne skal efterprøve, om oplysninger fra skattemyndigheder i Holland, hvor Uber har sit europæiske hovedkvarter, kan bruges som bevis i straffesager mod tidligere Uber-chauffører i Danmark.

Det kan bane vej for en lang række andre sager.

Af listen fremgår oplysninger om omkring 1500 personer, som har kørt for Uber i 2015 - blandt andet deres navne, bankoplysninger, hvor mange ture de har kørt, og ikke mindst hvor meget de har tjent.

Uber har sit europæiske hovedkvarter i Holland og udleverede frivilligt oplysningerne i forbindelse med en skatterevision.

Forsvareren for de fire har undervejs protesteret over brugen af skattelisterne, blandt andet fordi de ikke var tiltænkt som bevis i en straffesag.

Advokaturchef Vibeke Thorkil-Jensen fra Københavns Politi har tidligere oplyst, at politiet har sigtet op mod 1500 andre tidligere chauffører, hvis navne stod på listen fra Holland.

Højesterets afgørelse vil få betydning for disse sager.

Sagen kan dog vise sig at vokse sig endnu større end de 1500 personer.

Skat har spurgt de hollandske myndigheder, om de kan levere lister med danske Uber-chauffører i 2016 og frem til foråret 2017, hvor Uber lukkede i Danmark.

/ritzau/