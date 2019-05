Retssagen om dobbeltdrabet på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland i december er udskudt.

Retssagen mod mændene, der er tiltalt for drabene på to unge skandinaviske kvinder i Marokko, udsættes på grund af mangel på forsvarere.

Det skriver den norske avis Stavanger Aftenblad.

På et retsmøde torsdag er det blevet besluttet, at sagen genoptages den 16. maj.

Det var forventet, at retssagen ville blive udskudt. Saad Sahli, en af forsvarsadvokaterne, oplyste forleden til Ritzau, at man ville bede om netop en udskydelse.

4 af de 24 tiltalte betegnes som hovedmistænkte, som skal have begået selve drabene.

Ifølge nyhedsbureauet AFP mener de marokkanske myndigheder, at de fire hovedmistænkte er IS-sympatisører, men ikke har direkte kontakt med IS-medlemmer i Irak eller Syrien.

Det var den 17. december sidste år, at 24-årige danske Louisa Vesterager Jespersen og hendes norske veninde, 28-årige Maren Ueland, blev fundet dræbt ved deres telt i et populært vandreområde ikke langt fra landsbyen Imlil.

Efterfølgende kom det frem, at de to kvinder var blevet stukket med kniv og halshugget, og at de marokkanske myndigheder betragter sagen som terror.

En video, der viser en af kvinderne blive dræbt, florerede efterfølgende på internettet.

Fra dansk side holdes der øje med sagen. Den danske ambassade har en observatør i retten.

Ifølge Ritzaus oplysninger er det ikke gængs praksis, at en dansk ambassade dækker retssager om forbrydelser med danske ofre, men ambassaden har valgt at følge denne sag på grund af dens alvorlige og exceptionelle karakter.

Den danske familie kommer ikke til at rejse ned til retssagen, har bistandsadvokat Carsten Hove oplyst. Han fortalte dog, at Louisa Vesterager Jespersens far har været i Marokko tidligere til et indledende retsmøde.

Heller ikke Maren Uelands familie rejser til Marokko for at følge sagen. De norske myndigheder sender dog en diplomat til at følge sagen i retten, har det norske udenrigsministerium oplyst til det norske nyhedsbureau NTB.

/ritzau/