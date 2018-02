Erstatningssager om myndighedssvigt forældes ikke længere. Det skal sikre beklagelse til tidligere anbragte.

København. Sagen om erstatning til tidligere anbragte på børnehjemmet Godhavn kan være på vej mod Højesteret, efter at Folketinget torsdag har afskaffet forældelsesfristen i erstatningssager om myndighedssvigt.

Det vurderer Bjørn Elmquist, der er advokat for den af de tidligere anbragte på børnehjemmet, Poul Erik Rasmussen, der har lagt sag an mod Socialministeriet.

Poul Erik Rasmussen var anbragt på drengehjemmet i Tisvildeleje fra 1962 til 1965. Her blev han udsat for systematiske overgreb som lussinger, tæsk, seksuelle overgreb og medicinske forsøg.

Men i november afgjorde Østre Landsret, at han ikke kunne få erstatning, fordi sagen var forældet.

Bjørn Elmquist var allerede på det tidspunkt opmærksom på, at Folketinget var på vej til at ændre reglerne. Og han har derfor ansøgt om at få sagen for Højesteret, fortæller han.

Med torsdagens vedtagelse i Folketinget tror han på, at vejen er banet.

For hans klient er det ikke den økonomiske erstatning, der er afgørende. Han har kun krævet et symbolsk beløb på 10.001 kroner.

- Det ville have en kolossal effekt for ham, hvis han kunne få at vide, at de, der havde ansvaret dengang, nu har nogle efterfølgere, der kan indse, at det var forkert, siger Elmquist.

- Det gælder alle de børnehjemsanbragte, der har det samme mindreværdskompleks hele tilværelsen igennem: De har brug for at få en oprejsning, siger advokaten.

I ti år har flere af de mænd, som var drenge på Godhavn og blev udsat for overgreb, kæmpet for at få en undskyldning fra staten. Men det kommer ikke til at ske, har skiftende socialministre sagt.

Den nuværende socialminister Mai Mercado (K) afviste i marts sidst år at give en officiel undskyldning.

/ritzau/