Den 31-årige mand, som er tiltalt for at have tæsket den blot halvandet år gamle dreng Noah fra Sommersted i Sønderjylland til døde for nøjagtig et år siden, sidder netop nu på anklagebænken i et nævningeting ved Retten i Sønderborg.

Bredskuldret og korpulent, kortklippet og med trimmet mørkt skæg sidder han bomstille ved siden af sin forsvarer og lytter, mens anklageren er begyndt at gennemgå den uhyggelige sag.

Heriblandt at dokumentere det skræmmende alarmopkald, som Noahs mor foretog sidst på eftermiddagen den 6. februar 2017 få minutter efter, hun havde fundet sin lille dreng livløs i hans tremmeseng i børneværelset på hjemmets 1. sal.

”Min søn er helt slap. Jeg kan ikke få kontakt med ham. Jeg tror ikke, han trækker vejret. Nej, nej, han trækker ikke vejret. Hans læber er helt blå!,” siger hun, da sygeplejersken fra alarmcentralen i den anden ende af røret systematisk spørger ind til, hvordan drengens tilstand er.

Mens anklageren dokumenterer alarmopkaldet, kigger den tiltalte ned i bordet og sidder ellers helt ubevægelig. Det samme gør de mange tilhørere i den store lyse nævningeretssal. Familie, venner og bekendte som ikke senere skal vidne i sagen, er mødt frem for at følge den sag, der har rystet et helt lokalsamfund.

Den 31-årige mand, som på gerningstidspunktet havde en nær relation til Noahs mor, begik ifølge anklageskriftet dødsvolden mod drengen i et tidsrum på halvanden time sidst på eftermiddagen. Han nægter sig skyldig i at have forvoldt den lille drengs voldsomme død.

Udover dødsvold er han tiltalt for et andet tilfælde af vold begået mod sin egen søn, som også er en mindreårig dreng. Han var på gerningstidspunktet tre år.

Derudover er han tiltalt for to andre tilfælde af vold begået mod lille Noah i henholdsvis september og december 2016. Altså i månederne lige op til, at det gik helt galt, og drengen på den mest tragiske vis mistede livet.

Ved de to tilfælde af vold mod Noah inden dødsvolden blev der blandt andet konstateret læsioner på drengens kønsorganer.

Den tiltalte er yderligere anklaget for at have forsøgt at videresælge amfetamin tidligere samme år. Det er det eneste punkt i anklageskriftet, han erkender.

Der er afsat 11 retsdage til den uhyggelige sag.