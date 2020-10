Flere borgere har indgivet politianmeldelse mod udenrigsminister Jeppe Kofod (S) for voldtægt af en dengang 15-årig pige, han havde samleje med under en ungdomsfest i forbindelse med et seminar på Esbjerg Højskole i påsken 2008.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

»Vi kan bekræfte, at flere borgere har anmeldt Jeppe Kofod for overtrædelse af straffelovens paragraf 216 (voldtægt) og for overtrædelse af straffelovens paragraf 223,« lyder det skriftlige svar til B.T. fra kommunikationsmedarbejder Mads Dollerup-Scheibel på vores henvendelse om, hvorvidt udenrigsministeren er blevet politianmeldt for den meget omtalte og nu 12 år gamle sag.

Paragraf 223 i straffeloven er den såkaldte 'skolelærer-paragraf', som handler om, at den seksuelle lavalder bliver hævet fra 15 til 18 år i de tilfælde, hvor det påståede offer i en sag har samleje med en person, der er betroet den pågældende til undervisning, opdragelse eller lignende.

Pigen, som var medlem af Socialdemokratiets ungdomsparti, DSU, og deltog i seminaret på Esbjerg Højskole, havde på forhånd et vist kendskab til den da 34-årige udenrigsordfører og folketingsmedlem Jeppe Kofod, idet hun blot få uger forinden havde været i erhvervspraktik fra folkeskolen hos netop Socialdemokratiet på Christiansborg.

Jeppe Kofod var på Esbjerg Højskole som oplægsholder til DSU-arrangementet.

Det var i forbindelse med den politiske ungdomsfest efter selve programmet, han havde samleje med den 19 år yngre teenager på sit værelse på højskolen.

Da sagen kom til offentlighedens kendskab efter DSU-arrangementet, måtte Jeppe Kofod stå frem og offentligt undskylde sin handling og manglende dømmekraft i situationen.

Som sanktion fra sin chef, daværende partileder Helle Thorning-Schmidt (S), blev han frataget sine ordførerskaber i Folketinget i en periode på fem måneder.

I forbindelse med den MeToo-kampagne, der med monsterkraft ruller over Danmark netop nu, har Jeppe Kofod endnu en gang været ude og undskylde for sin handling dengang i påsken 2008.

Det gjorde han for en måned siden i et interview med TV 2:

»Det er en sag, jeg har fortrudt så mange gange. Jeg fortrød den dengang og tog det fulde ansvar.«

»Jeg ved godt, det ikke er nok at undskylde. Jeg ville ønske, at jeg kunne lave det om. Det eneste, jeg kan gøre, er at angre. Det er mit livs største fejltagelse. Det burde ikke være sket nogensinde,« sagde han.

I forbindelse med Jeppe Kofods seneste undskyldning har statsminister Mette Frederiksen (S) kaldt sagen 'alvorlig'.

Samtidig har hun understreget, at hun fortsat har tillid til Jeppe Kofod som udenrigsminister.

Syd- og Sønderjyllands Politi skal efter de indgivne politianmeldelser mod Jeppe Kofod de seneste uger nu til at vurdere materialet juridisk, oplyser kommunikationsmedarbejder Mads Dollerup-Scheibel.

»Derfor kan vi p.t. ikke oplyse yderligere,« skriver han til B.T.

Selv om episoden på Esbjerg Højskole ligger mere end 12 år tilbage, er sagen rent juridisk ikke forældet.

I 2017 vedtog Folketinget nemlig at ophæve forældelsesfristen i sager, der omhandler seksuelle overgreb mod personer under 18 år.