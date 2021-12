Det startede egentlig som en efterforskning i narkotikaforretninger, men endte med at afsløre nogle helt andre og omfattende forbrydelser.

Tilbage i efteråret 2020 startede den såkaldte Særlig Efterforskning Vest-enhed med at kigge på rockermiljøet på Fyn og fandt ud af, der blev handlet med doping. Men sagen stoppede altså ikke der.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Her afslører de, at deres efterforskning udover dopingforbrydelserne også stødte på omfattende svindel.

»Det viste sig, at flere af de sigtede havde lavet omfattende databedragerier, idet de havde skaffet sig adskillige personers id-oplysninger og uberettiget brugt disse til at søge diverse banker og lånevirksomheder om lån,« udtaler senioranklager ved Særlig Efterforskning Vest, Lars Petersen ifølge pressemeddelelsen.

Fra foråret 2019 til foråret 2021 blev der ansøgt om lån for cirka 10 millioner kroner.

De fleste af ansøgningerne blev afvist, men det lykkedes stadig at få udbetalt omkring 2,3 millioner kroner.

Det fandt man ud af, da man i forbindelse med den oprindelige efterforskning i en aktion anholdt flere mistænkte og i samme forbindelse beslaglade deres computere og telefoner.

Og det var ikke alene svindelnummeret, hvor man brugte andres identitet til at optage lån, som var sat i værk. Man svindlede nemlig også med coronamidler.

Tre ud af fem mænd, der er sigtet i sagen, er nu blevet dømt. Det drejer sig om en 28-årig mand fra Nyborg, der har fået syv års fængsel for svindel med coronamidler, databedragerier for i alt 7,1 millioner kroner, hæleri af grov beskaffenhed og besiddelse af dopingmidler.

Samt en 24-årig mand fra Nyborg, der har fået tre års fængsel for databedrageri for 4,5 millioner kroner og slutteligt en 28-årig mand fra Odense, som er dømt for databedrageri for i alt 3,1 millioner kroner og har fået udmålt en straf på et år og ni måneders fængsel, hvoraf de tre måneder er gjort ubetinget.

En 39-årig mand med tilknytning til rockermiljøet, som politiet havde i deres søgelys som den første, er sigtet for håndtering af dopingmidler, svindel med coronamidler og databedrageri for 7,1 millioner kroner. Hans sag er endnu ikke afgjort.

Derudover sidder en 31-årig mand varetægtsfængslet sigtet for svindel med coronamidler og databedragerier for omkring 10 millioner kroner. Hans sag forventes afgjort 4. januar 2022.