En kynisk sag om voldtægt ser ifølge B.T.s oplysninger ud til at trække tråde til den somaliske del af bandemiljøet i Odense.

Tirsdag meddelte Fyns Politi kortfattet, at tre mænd var anholdt i en sag, der inkluderer frihedsberøvelse, grov vold og voldtægt, og at sagen er foregået i byens lokale bandemiljø.

Ifølge oplysninger til B.T. så har de tre mænd, der nu er fængslet, somaliske rødder og. Det samme har ligeledes offeret i sagen, der ifølge oplysningerne er fra Fredericia.

Motivet kan muligvis bunde i en strid om penge eller narko, erfarer B.T. fra kilder med indsigt i miljøet.

Hos Fyns Politi vil man ikke kommentere B.T.s oplysninger.

»Sagen er fortsat under efterforskning, og vi har ikke yderligere kommentarer, end det vi allerede har meldt ud,« lyder det fra Jesper Pedersen, efterforskningsleder, Fyns Politi.

Kilder med indsigt i miljøet beskriver, hvordan at episoden skriver sig ind i den beskidte historie om ydmygelser, der er opstået i det kriminelle indvandrerbandemiljø gennem de senere pr.

Her handler det om nedgøre offeret i voldsom grad for at ødelægge deres ry og rygte i selvsamme miljø, hvor netop ære spiller en voldsom rolle.