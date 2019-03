Både by- og landsret har dømt en nu 40-årig mand for ulovlig rejse til Syrien. Nu kommer sagen for Højesteret.

Landets øverste domstol skal tage stilling til, om en nu 40-årig mand skal straffes for at rejse til Syrien og kæmpe imod Islamisk Stat.

I juni sidste år idømte Retten i Aarhus Tommy Mørck seks måneders fængsel for ulovligt ophold i et konfliktområde. I november blev dommen stadfæstet af Vestre Landsret.

Nu har Procesbevillingsnævnet givet tilladelse til, at sagen kan ankes til Højesteret.

Sagen er den første om ulovligt ophold i et konfliktområde.

I 2016 og 2017 befandt Tommy Mørck sig i Syrien for at kæmpe imod Islamisk Stat nær Raqqa. Men han havde ikke fået politiets tilladelse, og dermed overtrådte han en af paragrafferne i straffelovens kapitel om terrorisme.

Det er justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der formelt har rejst anklagen mod den nu 40-årige mand fra Aarhus.

Hans forgænger på posten, Søren Pind fra Venstre, lancerede i 2016 loven om ophold i konfliktområder som et led i "den hårde linje over for terror".

Imidlertid er den første, der dømmes, altså en borger, der kæmpede imod Islamisk Stat, som af myndighederne beskrives som en terrororganisation.

- Man ville egentlig ramme IS-krigere, men man rammer alle mulige andre, har Tommy Mørck tidligere udtalt.

I retten har han forsvaret sig med, at han ikke vidste præcis, hvor han befandt sig i ørkenen. Den forklaring blev dog hverken godtaget af by- eller landsret.

Vestre Landsret fandt det ligesom byretten bevist, at den 40-årige flere gange krydsede grænsen til al-Raqqa distriktet og bevægede sig ind i dette.

Landsretten lagde ved udmålingen af staffen blandt andet vægt på, at manden ikke havde noget anerkendelsesværdigt formål med at indrejse og opholde sig i distriktet, og at han havde deltaget i væbnet kamp.

/ritzau/