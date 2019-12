En pause på Sydkysten Gymnasium i Ishøj fik sidste år i april en tragisk udgang, da en 17-årig kvinde faldt af en kørende bil og endte med at svæve mellem liv og død.

Nu er der faldet dom i sagen.

Episoden startede, da ofret for ulykken satte sig på bagsmækken af en bil. I bilen sad en 17-årig kvindelig fører og en 19-årig passager.

I retten, hvor de begge var tiltalt for hensynsløs kørsel, forklarede de, at de bad den 17-årige om at hoppe af bilen flere gange. Det skriver Sjællandske.

Men hun nægtede. Og de begyndte at køre. Da bilen med 20 kilometer i timen drejede mod venstre på parkeringspladsen faldt ofret af.

Hun landede med hovedet først og kom så slemt til skade, at hun for en stund var i fare for at miste livet.

Det gjorde hun ikke, men i dag har hun stadig følgeskader fra ulykken, der resulterede i flere skader i hjernen.

Selvom det i Retten i Glostrup stod klart, at hensigten aldrig var at forvolde nogen skade, fandt dommeren føreren af bilen skyldig i tiltalen, skriver Sjællandske.

Hun blev idømt 60 dages betinget fængsel med vilkår om 80 timers samfundstjeneste. Derudover blev hun frakendt sin førerret i seks måneder.

Da den dømte ved ulykkens tidspunkt kun var 17 år og derfor var omfattet af forsøgsordningen med udstedelse af kørekort til 17-årige, fik hun en bøde for at have kørt bil, selvom der ikke sad en ledsager på over 30 år ved hendes side.

Bilens passager blev frifundet, selvom hun var tiltalt under samme omstændigheder.

Den dømte, der hele tiden har nægtet sig skyldig i tiltalen, besluttede at bede om betænkningstid i forhold til, om dommen skal ankes.