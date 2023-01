Lyt til artiklen

En sag fra 2019 om en bilist, der påkørte en kvinde med en barnevogn, er først nu blevet afgjort.

Og det er den med hjælp fra et noget specielt vidne.

Det skriver Fyens.

Sagen udspillede sig i 2019, da en kvinde kom gående med sit barn i en barnevogn i fynske Højstrup.

Her var hun ved at passere en rundkørsel, da hun registrerede en bil, der nærmede sig.

Da hun var ved at gå ud på et fodgængerfelt, regnede hun med, at bilisten ville holde for hende, men kort efter blev barnevognen ramt.

Barnevognen blev slynget fem meter, men heldigvis røg den lille søn ikke ud af vognen og slap med en skramme.

Efterfølgende har det været forklaring mod forklaring, hvor den tiltalte bilist i store træk nægtede, at episoden var sket.

Men heldigvis kunne en nabo til rundkørslen hjælpe til i retten.

Vedkommende var nemlig på toilettet, da ulykken skete, og fra sit badeværelse er der direkte udsigt til rundkørslen.

Vidnet så derfor ulykken, og kunne altså i retten fortælle, at bilisten rigtig nok havde ramt barnevognen.

Sagen fik sin afgørelse mandag, da den tiltalte mand blev idømt en betinget frakendelse af retten til at føre motordrevne køretøjer, ligesom han skal betale en bøde på 1.500 kroner plus sagens omkostninger.