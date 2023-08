En 51-årig mand blev frikendt for seks af syv overgreb i Retten i Glostrup, men nu kører sagen i Østre Landsret.

Og der er kommet nye beviser.

Det skriver sn.dk.

Den 51-årige pædagogmedhjælper er tiltalt for i alt syv overgreb mod mindre børn.

Seks forhold er angiveligt sket i en institution i Taastrup og et enkelt i en SFO i Vallensbæk.

Alle børnene har udpeget manden som gerningsmand.

I proceduren sagde Søren Halse, der er anklager, ifølge sn.dk:

»Det centrale spørgsmål er, om de syv børn fortæller sandheden. Er det, de fortæller, sket?«

Efter at manden blev frikendt ved Retten i Glostrup i maj, ankede anklagemyndigheden sagen.

Og i mellemtiden er der så fremkommet nye beviser.

Flere af børnene har været igennem en udredning hos Børnehus Hovedstaden. Og her viste børnene reaktioner på at have været udsat for et overgreb.

Anklageren går efter en dom på fængselsstraf på tre og et halvt år til pædagogmedhjælperen.

Ifølge sn.dk går forsvareren Ulrik Sjølin efter frifindelse i alle syv forhold.

Han mener blandt andet, at bekymrede forældre har overbevist deres børn om, at de har været udsat for noget slemt.