Bestyrelsen i statsligt selskab skal drøfte, om nederlag i Østre Landsret skal ankes.

København. 25.000 siders bilag og flere års behandling i Østre Landsret lyder af meget. Alligevel bliver fredagens dom om forholdene i den krakkede Eik Bank næppe det endelige punktum.

Det sandsynlige er, at Østre Landsrets afgørelse vil blive anket til Højesteret, vurderer Søren Lundsgaard, som er en af de involverede advokater.

Han repræsenterer Peter Marner Jacobsen, som var bestyrelsesformand i Eik Bank. Jacobsen er dømt til sammen med sin daværende næstformand og to direktører at betale 28,6 millioner kroner plus renter i erstatning.

Statens selskab, Finansiel Stabilitet, havde krævet en kvart milliard kroner erstattet på grund af uforsvarlig bankdrift - både generelt og i forhold til seks konkrete kunder.

- Vi har fået en grundig behandling af sagen i landsretten, som har frifundet os for alt bortset fra et enkelt mindre forhold om en beslutning, der blev truffet på en enkelt dag på et bestyrelsesmøde, siger Søren Lundsgaard.

Han forventer, at dommen vil blive anket. Det skyldes blandt andet, at en sag rettet mod Eik Banks moderselskab, den færøske Eik Banki, endnu ikke er afgjort. Her kræver Finansiel Stabilitet 150 millioner kroner af blandt andre Peter Marner Jacobsen. Han var direktør i moderbanken.

Desuden spiller det ind, at Højesteret snart skal tage stilling til en anden sag, nemlig om forholdene i Capinordic Bank.

I øvrigt er det tvivlsomt, om Peter Marner Jacobsen kan betale sin del af de 28,6 millioner kroner.

- Vi har en forsikring, men den har nægtet dækning, siger advokat Søren Lundsgaard.

Fredagens dom er endnu et nederlag til Finansiel Stabilitet i retsopgøret.

- Nu skal vi læse dommen grundigt, før vi vil kommentere den, siger direktør Henrik Bjerre-Nielsen.

Dommen vil også blive drøftet i Finansiel Stabilitets bestyrelse, tilføjer Bjerre-Nielsen. Han har tidligere sagt, at det er af stor samfundsmæssig betydning at føre sagerne.

Det statslige selskab har brugt mere end 323 millioner kroner på at føre de i alt otte retssager mod ledelser af banker, der er gået ned. Ifølge fredagens dom skal der lægges 40 millioner kroner oveni. Det er sagsomkostninger til de sagsøgte.

Omkostningerne fik sidste år advokat Mogens Gaarden til at stille et spørgsmål, som han selv betegnede som provokerende:

"Hvornår er der et mandfolk, der stopper Finansiel Stabilitets enorme forbrug af statslige midler," lød det.

Imidlertid har bestyrelsesformand Peter Engberg Jensen overfor Berlingske Business slået fast, at man ikke har planer om at ændre strategien.

/ritzau/