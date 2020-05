En 20-årig mand var tiltalt for drab og mordbrand, men blev dømt for dødsvold og ildspåsættelse. Dommen ankes.

En 20-årig tysker blev 6. maj dømt for vold med døden til følge og for at sætte ild til et hus.

Men han blev ikke dømt for drab og mordbrand, som anklageren ellers mente, at han skulle dømmes for.

Nu bliver det en sag for landsretten, da statsadvokaten i Viborg har valgt at anke dommen. Det oplyser statsadvokaten på Twitter.

- Statsadvokaten anker Retten i Esbjergs dom af 6. maj 2020, hvor en 20-årig tysk mand blev idømt ni års fængsel for vold med døden til følge og brandstiftelse ved en episode i Blåvand den 28. maj 2019, skriver den.

Den 20-årige Ricardo Strutz-Kunath var tiltalt for at have dræbt den 61-årige Cai Lennart Henriksen i hans hjem på Bytoften i Blåvand.

Cai Lennart Henriksen fik flere kraftige slag i hovedet med en stump genstand, hvorefter gerningsmanden smed liget i en swimmingpool.

Anklagemyndigheden ville have ham dømt for drab, men det afviste domsmandsretten.

- Vi mener ikke, at du har ønsket at dræbe, eller at du har begået vold af en karakter, så du vidste han ville dø.

- Derfor mener vi ikke, at du er skyldig i drab, begrundede retsformanden, Gitte Nymand Nielsen, ifølge JydskeVestkysten afgørelsen med.

Efterfølgende blev der sat ild til huset, hvor Cai Lennart Henriksens samlever, den 85-årige Else Nielsen, lå og sov. Hun døde af kulilteforgiftning.

Retten fandt det bevist, at den 20-årige påsatte branden, men den fandt det ikke bevist, at han vidste, at der var en anden person i huset.

Derfor endte straffen på ni års fængsel og ikke de 14 til 16 år, som kravet fra specialanklager Rikke Brændgaard-Nielsen lød.

