Fynske bandemedlemmer havde tilsyneladende mistanke om, at bortført offer var blevet betalt af politiet.

En jernstang, en strømpistol, en gasflaske og en lighter.

Flere remedier blev taget i brug, da en mand gennem tre dage i april blev udsat for så brutal vold, at det havde karakter af mishandling.

Det mener anklagemyndigheden, der har rejst tiltale for grov vold, ulovlig tvang, frihedsberøvelse og røveri i en sag, som trækker tråde til bandemiljøet i Odense, og som mandag begynder ved Retten i Odense.

Baggrunden for volden var tilsyneladende, at gerningsmændene mistænkte offeret for at være stikker for politiet.

- Hvor mange penge får du af politiet, sagde de ifølge anklageskriftet.

Offeret blev ifølge tiltalen slået adskillige gange på kroppen og blev trampet i hovedet, mens han lå på ned. Derudover brugte gerningsmændene en strømpistol mod ham.

Det skete ad flere omgange mellem 12. april om eftermiddagen og 13. april klokken 03 om natten.

Dagen efter - 14. april om natten - blev han slået i hovedet og på kroppen og fik snøret en ledning eller lignende om halsen, så han ikke kunne trække vejret, fremgår det af anklageskriftet.

Samtidig blev han frarøvet 2000 kroner.

Offeret blev derefter tvunget ind i en taxa og kørt til en lejlighed, hvor mishandlingen fortsatte, mener anklagemyndigheden.

Efter at gerningsmændene havde slået og sparket ham, blev manden ifølge tiltalen tvunget til at afklæde sig.

Herefter blev han slået med en jernstang og en gasflaske, trampet i hovedet, frosset flere gange på benet med gas, brændt på læben med en lighter og spyttet i ansigtet, står der i anklageskriftet.

Undervejs fik manden desuden at vide, at han skulle dø.

En gruppe på fem-seks mænd begik mishandlingen, mener anklagemyndigheden. Det er dog kun én af dem, der indgår i sagen, som Retten i Odense tager hul på mandag.

Den ene er en 35-årig mand, som er tiltalt for legemsangreb med karakter af mishandling, ulovlig tvang, frihedsberøvelse og røveri. Han tog del i selve mishandlingen, mener anklagemyndigheden.

Den anden tiltalte er 32 år og er blevet tiltalt, fordi han overværede og lagde hjem til den del af mishandlingen, som fandt sted 14. april.

Flere medgerningsmænd har været på flugt, men er blevet anholdt.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om sagen, og ifølge avisens oplysninger er både offeret og de tiltalte medlemmer af gadebanden 9hunna, der har base i Vollsmose i Odense og består af personer med somalisk baggrund.

/ritzau/