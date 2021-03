Dommer i Glostrup ser begrundet mistanke mod to britiske statsborgere i danmarkshistoriens største bedrageri.

Sagen om bedrageri for milliarder med refusion for udbytteskat bevæger sig fremad med små, forsigtige skridt.

Tiltalen mod to formodede hovedmænd - Sanjay Shah og Anthony Mark Patterson - blev rejst i januar.

Onsdagens afgørelse om varetægtsfængsling in absentia vil kunne indgå i processen om en eventuel udlevering af mændene til straffesagen. De bor i henholdsvis Dubai og Storbritannien.

Men processen må vente, indtil Østre Landsret har taget stilling til spørgsmålet om fængsling eller ej.

Straffesagen skal behandles af Retten i Glostrup. Endnu er der ikke afsat dage i kalenderen. Muligvis skal der bruges 60 retsmøder.

- En berammelse kan realistisk ske i 2022, har den enes forsvarer, advokat Henrik Stagetorn, sagt i onsdagens retsmøde.

I Bagmandspolitiet erklærer specialanklager Marie Tullin sig tilfreds med afgørelsen om varetægtsfængsling.

- Med dagens kendelse er vi kommet et skridt videre i den proces, hvor målet er, at selve sagen kan blive behandlet og afgjort af en domstol her i Danmark, siger hun i en skriftlig udtalelse.

Sanjay Shah er tiltalt for bedrageri med et tab for statskassen på ni milliarder kroner, mens Patterson anklages for medvirken til bedrageri med hensyn til 8,9 milliarder. Desuden skal de have forsøgt at score yderligere 553 millioner kroner, hævdes det.

Shah har udtalt til dagbladet Børsen, at han gerne møder op til sagen i Danmark. Men onsdag vurderer byretten altså, at der er grund til at tro, at de to mænd ikke vil møde op til sagen - og derfor er de varetægtsfængslet.

Begge nægter sig skyldige. Imidlertid har byretten nu slået fast, at der er en begrundet mistanke.

Den handler om, at mændene skal have begået det grove bedrageri i et lukket handelssystem, hvor der skete cirkulære handler med aktier, som de ikke ejede. Det foregik i regi af Solo Capital og to andre selskaber.

Svindlen skal være sket fra 2012 til 2015. I alt mistede statskassen 12,7 milliarder kroner ved bedragerier med hensyn til refusion af udbytteskat, har skattemyndighederne slået fast.

Hidtil er der afsagt en enkelt dom. Den tyske bank North Channel Bank blev i 2019 idømt en bøde på 110 millioner kroner.

Banken hjalp til ved bedrageriet. Den lavede et system, hvor fiktive aktie- og pengebevægelser blev registreret. Oplysningerne blev derefter misbrugt af kunder, som på vegne af såkaldte amerikanske pensionsplaner førte de danske myndigheder bag lyset.

/ritzau/