En dansk tv-kendis kan se politiets sag mod hende vokse, mens hun sidder bag tremmer.

Den kendte kvinde, der tidligere arbejdede som tv-vært, benægter, at hun to gange i henholdsvis februar og august i år bestilte et regulært tæskehold til at overfalde ekskæresten i hans hjem.

Motivet skulle ifølge B.T.s oplysninger angiveligt have været, at hun frygtede, at ekskæresten lå inde med afslørende billeder af hende og lydoptagelser af deres seksuelle samvær.

Hvilket den 47-årige ekskæreste over for B.T. på det kraftigste har afvist, at han gør eller har gjort.

Den tidligere tv-vært blev anholdt om morgenen 10. september i år og har siden siddet varetægtsfængslet, fordi en dommer ad to omgange har vurderet, at der er tilstrækkelig begrundet mistanke til, at hun skal holdes frihedsberøvet.

Undervejs har en mandlig bekendt – en næsten to meter høj håndværker – også været varetægtsfængslet i en periode, ligesom et nært familiemedlem blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør.

Her erkendte tv-kendissens familiemedlem, at han i begge tilfælde havde været blandt de tre-fire personer, som iført maskering overfaldt kvindens ekskæreste med flere knytnæveslag i ansigtet og slog hans nye kæreste i hovedet med knytnæver samt begik hjemmerøveri mod den 47-årige.

B.T. erfarer, at siden da er yderligere to personer blevet anholdt og sigtet i sagen. Det drejer sig om to mænd fra Sjælland, som dog begge blev løsladt efter endt afhøring.

Tæskeholdet druknede blandt andet både offerets iPhone og iPad ved det første overfald på tv-kendissens ekskæreste.

Dermed tyder det på, at politet stort set har indkredset de personer, der menes at have deltaget i overfaldene.

Ved det første overfald i midten af februar trængte tæskeholdet klokken 02.15 helt ind i det 47-årige offers soveværelse og vækkede ham på brutal vis.

Ifølge sigtelsen med grove trusler om at slå ham ihjel, hvis han anmeldte overfaldet eller ikke makkede ret, ligesom offeret blev truet med, at gerningsmændene ville komme igen, hvis han sagde noget om det til eksempelvis politiet.

Overfaldet bar samtidig præg af et hjemmerøveri, da gerningsmændene spurgte den 47-årige, hvor han gemte penge, og til sidst forsvandt med hans computer og NemID.

En 47-årig ekskæreste til tv-kendissen er to gange blevet overfaldet i sit hjem af maskerede gerningsmænd. Ifølge politiets sigtelse stod hun bag.

Samtidig blev hans iPad, iPhone, router og bilnøgle uskadeliggjort ved at blive druknet i et fyldt badekar. Måske for at ødelægge eventuelt kompromitterende indhold, måske for at forhindre ham i at slå alarm til politiet med det samme.

Efter anholdelsen af den kvindelige tv-kendis blev hun dagen efter fremstillet i et hemmeligt grundlovsforhør for lukkede døre, så hendes forklaring ikke blev kendt, og mulige medgerningsmænd ikke skulle kunne få kendskab til politiets materiale i sagen.

Samtidig besluttede dommeren at efterkomme et ønske fra hendes forsvarer, om at der skulle nedlægges navneforbud for tv-kendissen.

Det betyder, at B.T. er afskåret fra at give mere konkrete detaljer om hendes person, karriere eller geografiske oplysninger, da det vil være strafbart at offentliggøre oplysninger, der samlet kan røbe hendes identitet.