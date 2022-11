Lyt til artiklen

Den omfattende omtale af en 30-årige læges påståede krænkelser af kvindelige patienter, har fået endnu en kvinde til at melde sig på banen.

Derfor har Østjyllands Politi nu udvidet anklageskriftet til handle om fire kvindelige ofre i stedet for tre.

I en pressemeddelelse beskriver politikredsen, at krænkelsen mod den fjerde kvinde skulle være fundet sted 20. januar i år.

Her skulle lægen have krænket kvindens blufærdighed ved at befamle hende under en undersøgelse på Regionshospitalet Viborg.

Selvsamme sygehus dannede ifølge anklageskriftet, som B.T. er i besiddelse af, rammerne for krænkelser begået ugen forinden.

Her var en kvinde om formiddagen 14. januar mødt til kontrol på ortopædkirurgisk afdeling på Viborg Sygehus for at få tjekket en brækket fod og nogle mærker på benet.

I forbindelse med undersøgelsen var lægens fokus dog noget længere oppe på kvindens krop. På hendes bryster, som han befølte under hendes bluse.

Dermed gjorde han sig ifølge tiltalen ikke alene skyldig i brud på straffelovens paragraffer om stillingsmisbrug og blufærdighedskrænkelse. Han overtrådte også den autorisationslov, han som læge er underlagt, lyder det.

To dage senere skulle den 30-årige læge på samme afdeling have overtrådt straffelovens paragraf 216 om voldtægt, da foretog en vaginal undersøgelse på en kvindelig patient, der i virkeligheden var på hospitalet for at få tjekket en skade på sin ankel og knæ.

Ved samme lejlighed befølte han ifølge anklageskriftet hendes bryster.

Den 30-årige læge har siden foråret siddet varetægtsfængslet. Det er tidligere kommet frem, at han nægter sig skyldig i sagen, som også omfatter en episode på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Den episode, der i foråret fik sagen til at rulle.

Her var en feber- og influenzaramt 27-årig kvinde blevet indlagt på akutafdelingen, da lægen angiveligt rettede henvendelse for at undersøge hende.

Lægen, som ikke var tilknyttet afdelingen, undersøgte ifølge anklageskriftet kvinden både vaginalt og rektalt. Uden kvindens samtykke.

Derudover skulle han også have taget hende på brysterne og hevet i hendes brystvorter. Ligeledes uden samtykke.

Fem dage senere blev lægen sigtet, varetægtsfængslet og bortvist fra sit job. Og står det til anklagemyndigheden, skal han ikke have det igen.

Det er nemlig anklagerens påstand, at manden – såfremt han kendes skyldig – skal fratages retten til at udøve sin lægegerning.

Sagen skal for retten i Aarhus til december. Der er afsat fire retsdage, og går alt efter planen falder der dom 21. december.