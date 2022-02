De to bedste venner lignede hinanden, da de torsdag formiddag med nedadbøjede hoveder trådte ind i retsbygningen i Aalborg.

Begge med mørkt, kort hår. Begge iklædt sort tøj. Begge sigtet for drabet på Mia Skadhauge Stevn.

Begge fortrak ikke en mine og kiggede ned mod gulvet, da de lavmælt oplyste deres fødselsdatoer.

Men da grundlovsforhøret fire timer senere var slut, var der én væsentlig forskel mellem de to.

Her kunne retten nemlig fortælle, at den ene 36-årige var blevet varetægtsfængslet, og at den anden 36-årige blev løsladt, selvom drabssigtelsen blev fastholdt for dem begge.

Derfor kunne politibetjente kort tid efter fragte den løsladte mand hjem til sine forældre, mens teknikere færdiggjorde undersøgelser ved hans hus.

Politiarbejdet tog et par timer, og da et par hjemmeværnskøretøjer og patruljevogne havde forladt adressen, lignede det nordjyske parcelhus igen et hvilket som helst af slagsen på den lille vej.

Men da B.T.s journalist kort tid efter bankede på døren, stod det hurtigt klart, at det ikke var hvilken som helst mand, der holder til på adressen.

Iført det samme tøj som i retten åbnede en trist og træt drabssigtet nemlig døren og fortalte lavmælt om de seneste dage.

»Jeg er ked af det og rystet. Det har været nogle hårde dage,« sagde den 36-årige mand, der havde svært ved at samle sig om sætningerne.

Han nåede dog – som det også var tilfældet i retten – at bedyre sin uskyld.

I mellemtiden var Nordjyllands Politi, Hjemmeværnet, Nordjyllands Beredskab og flere andre myndigheder i fuld gang med at søge efter forsvundne Mia flere steder i lokalområdet.

Politiet efterlyser fortsat vidner, der kan have set noget i Dronninglund Storskov natten mellem mandag og tirsdag. Foto. Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Politiet efterlyser fortsat vidner, der kan have set noget i Dronninglund Storskov natten mellem mandag og tirsdag. Foto. Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Men særligt ét sted blev der henad eftermiddagen sat mere og mere afspærringstape op, mens eftersøgningskøretøjer valfartede til:

Dronninglund Storskov.

Det grønne område ligger placeret omkring fem kilometer fra den af de to drabssigtede, der er bosat i Flauenskjold, og skoven skulle vise sig at blive centrum for det doorstep-pressemøde, som Nordjyllands Politi senere på aftenen afholdt.

Klokken 20 trådte vicepolitiinspektør Frank Olsen nemlig op foran en række mikrofoner og begyndte med at forklare om sagens detaljer.

Vicepolitiinspektør Frank Olsen, Special Efterforskning ved Nordjyllands Politi Foto: Henning Bagger Vis mere Vicepolitiinspektør Frank Olsen, Special Efterforskning ved Nordjyllands Politi Foto: Henning Bagger

Detaljerne var allerede kendt i offentligheden, men da klokken rundede 20.03, kunne Frank Olsen med en både alvorlig og trist tone bringe den nyhed, Mias pårørende og resten af Danmark har frygtet at få leveret de seneste dage.

»Vi har fundet dele af et menneske i Dronninglund. Vi er af den opfattelse, at der er tale om Mia Skadhauge Stevn. Det er vores klare formodning, at der er tale om Mia,« lød det fra vicepolitiinspektøren.

Til Doorstep-mødet bad Frank Olsen også om borgernes hjælp til to særligt interessante tidspunkter i forbindelse med Mias forsvinden.

Man har nemlig fundet »spor af Mia« ved Sulsted Kirkevej og Hammer Bakker, og derfor søger man vidner, der har befundet sig der mellem 06.30 og 07.30 søndag.

Mia steg ind i den mørke personbil tæt på Jomfru Ane Gade 06.09 søndag morgen, og derfra er der ifølge Google Maps 19 minutters kørsel til Sulsted Kirkevej.

Det passer altså med, at politiet må have en formodning om, at Mia efterfølgende er blevet fragtet til området og eventuelt befundet sig der den efterfølgende time.

Frank Olsen præciserede dog ikke, hvilke spor der var tale om, eller hvad man formoder, der er sket i området.

Derudover ønsker politiet at tale med kilder, der har været i Dronninglund Storskov mellem mandag aften klokken 21.45 og tirsdag morgen.

Det er i den skov, 22-årige Mia blev fundet, og her mener Nordjyllands Politi, at de to drabssigtede har været flere gange i det tidsrum.

Frank Olsen oplyste ikke, om man mener, det er i dette tidsrum, Mia Skadhauge Stevn er blevet efterladt i skoven.

Ved du noget om sagen, kan du kontakte Nordjyllands Politi på telefonnummer 114.