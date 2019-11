Undersøgelse skal fokusere på eventuelle fejldomme og mulig ny efterforskning i uopklarede sager.

En særlig gruppe af anklagere og efterforskere skal gennemgå straffesager baseret på teledata fra 2010-2019, oplyser Rigsadvokaten og Rigspolitiet.

Gruppen skal gennemgå afsluttede straffesager og blandt andet se på, om brugen af teledata har ført til fejlagtige domme. Men gruppen skal også vurdere, om der er grundlag for at genoptage efterforskningen i uopklarede sager.

20 medarbejdere - anklagere og politifolk - kommer til at udgøre gruppen, som i større sager vil få assistance fra de politikredse, som i sin tid stod for efterforskningen af sagerne.

I to måneder fra august til oktober har brugen af teledata som bevis i retssager været suspenderet på ordre fra rigsadvokat Jan Reckendorff. Teledata kan igen bruges, men nu kun i form af de såkaldte rådata.

Tidligere har såkaldt konverterede data været brugt. Men i løbet af foråret og sommeren stod det klart, at der skete fejl i den konvertering. Fejl, som kunne have betydning for oplysningernes bevisværdi.

- Vi har alle en interesse i at få afklaret om de fejl og usikkerheder, der har været i teledata, har haft betydning i konkrete straffesager, siger statsadvokat Rasmus Kieffer-Kristensen i pressemeddelelsen fra Rigsadvokaten.

- Det er en kæmpe opgave at gennemgå tusindvis af sager. Ved at nedsætte en særlig taskforce med både anklagere og efterforskere får vi en bedre, hurtigere og mere ensartet behandling af sagerne, siger han.

Forløbet i teledatasagen har fået justitsminister Nick Hækkerup (S) til at kritisere både Rigspolitiet og Rigsadvokaten for deres langsommelighed i processen med at få afdækket omfanget af problemet og konsekvenserne af det.

Det var blandt andet i forbindelse med en gennemgang af sagen om drabet på teenagepigen Emilie Meng, at man opdagede uregelmæssigheder i teledatamaterialet. Sagen er fortsat ikke opklaret.

Begrebet teledata dækker over flere typer af oplysninger. Blandt andet de såkaldte udvidede teleoplysninger, som er information om, hvilke telefoner der på et givet tidspunkt har oprettet forbindelse til en given telemast.

Disse oplysninger kan være interessante i sager, hvor man ønsker at få oplyst, hvilke telefoner der har befundet sig i et bestemt område.

