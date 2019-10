På en parkeringsplads 500 meter fra politistationen i Vordingborg bliver der handlet med narkotika helt åbenlyst og ved højlys dag.

Det kan TV2 ØST dokumentere på baggrund af fire måneders videooptagelser.

Parkeringspladsen ligger på Kildemarksvej i Vordingborg og grænser op til Vordingborg Gymnasium, ZBC og 23 ungdomsboliger fra Arbejdernes Boligselskab.

Samtidig ligger parkeringspladsen under 500 meter fra en politistation, der både huser lokalpoliti, efterforskning og politikredsens færdselsafdeling.

Optagelser fra TV2 Øst viser flere personer der foretager åbenlys handel med narko i Vordingborg. Vis mere Optagelser fra TV2 Øst viser flere personer der foretager åbenlys handel med narko i Vordingborg.

Videooptagelser fra TV2 Øst viser, hvordan unge mennesker helt åbenlyst kommer hen og køber små poser med hvidt pulver. Handlerne foregår både inde i biler og ude i fri luft.

I videomaterialet ses flere forskellige sælgere og købere, som dog er masket, fordi ingen af dem er dømt for handel med narkotika.

Sælgerne er iført mavetasker. De afleverer små poser med hvidt pulver og modtager betaling i kontanter. Køberne ankommer typisk i biler, og nogle af dem indtager stofferne, inden de forlader parkeringspladsen.

TV2 Øst har vist optagelserne til Kim Kliver, der er Politiinspektør hos Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi. Ifølge ham viser politiets efterforskning, at bagmændene til narkohandlen skal findes i rocker- bandemiljøet.



»De sælger relativt åbenlyst, og det vidner om, at det er vigtigt for dem, at få den her avance og ikke så meget deres egen sikkerhed,« siger han.

En EU-rapport slog viste tidligere i år fast, at forbruget af især kokain og MDMA er stigende i EU. Det skyldes blandt andet nye handelsruter fra Sydamerika og internettets muligheder for betaling med kryptovaluta.

I Sydsjælland er stoffer et udbredt fænomen blandt unge i regionen. Sidste år mistede to unge fra Haslev og Dianalund livet efter indtagelse af MDMA. Og i sidste uge afholdt politiet et informationsmøde om narkotika i Næstved.

