Kokainen stortrives i Europa.

Politimyndigheder og organisationer estimerer, at Europa har overhalet Nordamerika som det største kokainmarked i verden.

Det har sat kartellerne og bagmændene på prøve i deres forsøg på at få den tiltagende mængde kokain fra producenterne i Sydamerika til forbrugeren i for eksempel Danmark.

En af de største spillere i handlen med kokain, er de albanske netværk, heriblandt det netværk som B.T. kaster lys over i podcasten 'Copenhagen Narcos'.

Langt størstedelen af kokainen kommer til Europa, typisk til Holland og Belgien, med containerskib.

Når containeren ankommer til en af de store europæiske containerhavne, vil smuglerne typisk forsøge at få aflæsset kokainen, før containeren risikerer at blive undersøgt.

Selvom der ofte kun er få minutters kørsel fra containerskibet til kontrolstedet, er det i dette tidsrum, at smuglerne vil slå til.

Bagmændene ved, at omtrent 10-20 procent af kokainen ender med at blive konfiskeret.

Alligevel er mængden af kokain, der bliver konfiskeret i Europa, specielt Belgien og Holland, steget voldsomt.

I 2021 konfiskerede man over 100 ton kokain alene i Belgien. I Holland var tallet 80 tons på et år.

En eksplosiv stigning, hvis man ser på samme mængde for ti år siden. Her blev der konfiskeret 19,18 ton i Belgien og 10 ton i Holland. Det viser tal fra EMCDDA. (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.)

Tilbage i september fandt Toldstyrelsen 36 kilo gemt i en kølecontainer, der ankom til Aarhus Havn. Det er i dansk skala et stort fund af kokain. Foto: Toldstyrelsen Vis mere Tilbage i september fandt Toldstyrelsen 36 kilo gemt i en kølecontainer, der ankom til Aarhus Havn. Det er i dansk skala et stort fund af kokain. Foto: Toldstyrelsen

Herfra bliver kokainen sendt videre ud i Europa. Også her tager smuglerne kreative metoder i brug.

De dømte smuglere fra den største danske narkosag, 'Operation Goldfinger', kørte kokainen fra Tyskland, Holland og Belgien til Danmark i biler med hemmelige rum.

Rummene installeres på en måde, så myndighederne har en minimal chance for at finde stoffet, medmindre de skiller bilen ad. Ofte skal flere forskellige kontakter og knapper i brug for at åbne de skjulte rum.

På den måde lykkedes det for det albanske netværk at få hundredvis af kilo kokain til Danmark.

Her blev kokainen blandet op med fyldstof, så den samlede mængde blev større, før det blev solgt videre. Det skete i et hus i Herlev, der fungerede som kokaincentral.

Her fandt politiet både fyldstoffer, en kokainpresse, våben og to skarpe håndgranater.

Den sag er anket og begynder i Østre Landsret 9. februar.

Smuglerne benytter sig i langt højere grad af hemmelige rum i bilen. Her er det italienske betjente, der har fundet et skjult rum over handskerummet. Foto: Europol Vis mere Smuglerne benytter sig i langt højere grad af hemmelige rum i bilen. Her er det italienske betjente, der har fundet et skjult rum over handskerummet. Foto: Europol

Det er ikke kun smuglingen på europæisk jord, der er præget af en stor grad af opfindsomhed.

I 2019 slog de spanske myndigheder til mod en smuglerubåd. I den fandt myndighederne tre ton kokain, og tre besætningsmedlemmer, der havde sejlet ubåden på tværs af Atlanten.

Du kan høre mere om, hvordan det lykkedes det albanske netværk at smugle flere hundrede kilo kokain ind i Danmark i B.T.s podcast 'Copenhagen Narcos'.