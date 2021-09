»Jeg sad og snakkede med en kammerat, og så kunne jeg høre nogle høje brag. Det lød lidt som fyrværkeri.«

Han kiggede op og kunne se sin ven og nu afdøde Abukar Hassan Ali, der som rapper var kendt under navnet Shmur, løbe fra stedet mod hestefoldene ved travbanen, hvor han senere blev fundet død.

Væk fra bilerne, hvor han kort forinden havde mødtes med blandt andre den 42-årige mand, som er tiltalt for drabet på ham ved Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus midtby den 22. juli sidste år.

Det forklarede den 26-årige ven, som også er tiltalt i sagen, da han torsdag formiddag afgav sin forklaring i retten i Aarhus.

»Jeg ser, at han stiger ud af jeepen med noget der ligner en pistol i hånden,« forklarede han, hvorefter han bekræftede, at han havde set den 42-årige skyde efter Abukar Hassan Ali, der kort efter døde i en hestefold.

Shmur er den afdøde rapper. Foto. Privat

Selv sad han i en bil nogle meter derfra, hvor han skiftevis holdt øje med, hvad der skete, mens han besvarede fødselsdagshilsner.

Ifølge ham skulle de blot snakke om, hvor meget hash, det drejede sig om, og hvad prisen skulle være. Der var derfor ingen hash medbragt. Men pludselig udviklede det sig til et skuddrama.

»Jeg frygtede for mit liv. Jeg skulle bare væk,« lød det fra ham i retten.

Det var hans 25 års fødsesldag, men aftenen forinden var han blevet spurgt, om han kunne hjælpe med at skaffe hashen til handlen.

Derfor sad han nu i sin Audi Q5 på parkeringspladsen ved Væddeløbsbanen i Højbjerg, mens Abukar Hassan Ali, som havde sagt, at han kunne hjælpe ham med at skaffe stofferne, var gået ud af sin BMW for at snakke med den 42-årige og hans ven.

Men pludselig blev der affyret flere skud. Mellem seks og otte, forklarede han.

Ifølge ham var det kun den 42-årige, som havde en pistol på sig.

Det strider imod den forklaring, som den 42-årige, kom med onsdag.

Her erkendte han, at han havde skudt efter den afdøde og hans anden kammerat, som også er tiltalt i sagen, men forklarede, at det var sket i selvforsvar, mens han sad i den jeep, som han var ankommet i.

Den 26-årige er sammen med en 22-årig mand tiltalt for at have planlagt at sælge mindst 50 kilo hash til den 42-årige mand og en anden i forening med den nu afdøde rapper. Hash, som skulle sælges for 1,8 millioner kroner.

Ifølge anklageskriftet skulle de to mænd desuden have truet med knive eller skydevåben for at få den 42-årige mand til betale dem, men om det er årsagen til, at handlen gik så grueligt galt, som den gjorde, og endte med at koste den unge Aarhus-rapper livet, vides endnu ikke.

Han er desuden tiltalt for i flere tilfælde at have været i uretmæssig besiddelse af mobiltelefoner, imens han har siddet varetægtsfængslet i arresten i Aarhus midtby.

Anklagemyndigheden har fremsat en påstand om udvisning, hvis han bliver dømt i sagen.

Den 26-årige erkender sig skyldig i, at have medvirket til at prøve at etablere en handel om hash, men nægter sig skyldig i røveri.