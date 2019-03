Bølgerne havde lagt sig, men nerverne var tyndslidte hos de udmattede passagerer, da krydstogtskibet 'Viking Sky' søndag eftermiddag omsider kunne komme i havn i den norske kystby Molde.

»Vi er bare glade for at være i live,« fortæller to af passagerne - mor Mariann og datter Sabrina - til B.T.s udsendte på havnen i Molde.

De to amerikanske krydstogtturister smiler og griner, men spoler vi tiden lidt mere end ét døgn tilbage, var grimassen en helt anden.

»Vi lå i vores kahytter, da de voldsomme bølger rasede. Det var ubehageligt, og flere ting i kahytten smadrede,« fortæller Sabrina.

Stive af skræk i sengen kunne Sabrina og hendes mor se, hvordan skabsdøren først åbnede sig, herefter lukkede og til sidst fløj af inde i kahytten.

»Jeg var skrækslagen. Det var en time med 'overlever jeg det her?'-tanker. Jeg troede, jeg skulle dø,« fortæller hun.

Herefter bevægede Sabrina sig ud på skibets gange, hvor hun blev mødt af flere sårede medpassagerer.

De fleste af dem havde befundet sig på det øverste af kæmpeskibets 14 dæk.

Foto: Svein Ove Ekornesvaag Vis mere Foto: Svein Ove Ekornesvaag

»Deroppe fløj tingene rundt. Vi var heldige, at vi lå i vores kahyt,« siger hun.

Nu skal Sabrina og Mariann finde ud af, hvad de vil. Mange passagerer har allerede fået planlagt fly hjem, men mor og datter er slet ikke sikre på, at de er færdige med Norge.

»Prøv at se hvor smukt, her er. Skulle vi tage hjem? Jeg tror, vi vil se mere af landet. Men først skal vi lige have lidt mad,« siger de to.

Krydstogtskibet havde fra begyndelsen 1373 personer om bord. 915 personer var passagerer - resten besætningsmedlemmer.

Omkring 400 af passagerne nåede at blive evakueret ved hjælp af helikoptere under den dramatiske redningsaktion i Nordsøen.

Fra lørdag eftermiddag og 19 timer frem svirrede der nærmest konstant mindst en redningshelikopter omkring det nødstedte skib.

En bedrift, der ifølge en talsmand for den norske redningstjeneste var tæt på det maksimalt mulige. Som støtte sendte det danske forsvar undervejs også en helikopter til det sydlige Norge for at aflaste de norske kolleger.

Under redningsaktionen var krydstogtskibet uden motorkraft faretruende tæt på at støde på grund.

Foto: Svein Ove Ekornesvåg Vis mere Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Da situationen så allermest alvorlig ud, var skibet angiveligt kun omkring 100 meter fra at støde på grund ved det stormpiskede hav i et område med mange faretruende klippeskær.

Var det 227 meter lange krydstogtskib blevet smadret mod dem i stormen, kunne det være endt i den helt store katastrofe med utallige dødsofre. For vejrforholdene var særdeles kritiske med nådesløse bølger og vindstød på op til 25 sekundmeter.

Det store skib kunne dog til sidst komme fint ind i smult vande i fjorden til Molde mellem sneklædte fjeldtoppe.

På det tidspunkt var skibet i stand til igen selv at sejle, mens to slæbebåde hjalp til at sikre skibet foran og bagved.

Og i den lille by Molde med kun godt 26.000 indbyggere stod de norske myndigheder klar med fuldt kriseberedskab.

Da skibet endelig havde lagt til kaj, var stemningen præget af en kæmpe, kollektiv lettelse. Mange nysgerrige var søgt mod havneområdet, hvor adskillige af de tilbageværende passagerer på krydstogtskibet på skift kom ud på deres kahytsbalkon og vinkede til de fremmødte. Ofte var de i skjorteærmer, selv om temperaturen kun var to grader.

Kaptajnen ombord sendte nødsignalet »Mayday« ved 14-tiden lørdag, da krydstogtskibet på vej fra Tromsø til Stavanger havde fået motorproblemer i stormvejret.

Af de evakuerede passagerer er 17 blevet bragt til sygehuset. Tre af dem er i alvorlig tilstand, efter at de kraftige bølger havde kastet omkring med kæmpeskibets passagerer, møbler, loftsplader og andre genstande.

»Viking Sky« blev konstrueret 2012-2016 af det italienske værft Fincantieri. Værftet havde også bygget Costa Concordia-skibet, der forliste ved den italienske ø Giglio i januar 2012.