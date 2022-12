Lyt til artiklen

Fredag aften fik Østjyllands Politi en anmeldelse om hærværk på Elstedhøj i Lystrup.

Da de kom ud til adressen, kunne de konstatere, at flere postkasser var sprængt i stykker med kanonslag.

Men ved adressen fik de også hurtigt selskab af en ambulance.

I forbindelse med hærværket var et kanonslag nemlig sprængt i en 22-årig mands hånd.

»Vi var ude til anmeldelse om hærværk, og her konstaterer vi så, at en 22-årig mand har fået nogen skader i forbindelse med et kanonslag, der er sprængt i hans hånd. Han blev herefter kørt på skadestuen,« fortæller vagtchefen hos Østjyllands Politi.

Østjyllands Politi kan ikke komme nærmere ind på alvorligheden af den 22-årig mands skader.

Politiet blev tilkaldt til adressen klokken 20.40 fredag aften.