»Tænk jer godt om, inden I skyder med fyrværkeri efter andre. Det kan risikere at ramme jer selv hårdt bagefter.«

Sådan lyder advarslen fredag fra Københavns Politi efter to nætter med farlige situationer på især Nørrebro.

Her er der blevet fyret raketter og bomberør efter blandt andet busser, biler, tilfældige cyklister og andre.

På den baggrund advarer politiet nu unge og deres forældre på Nørrebro om, at de i værste fald kan risikere at miste deres lejlighed, hvis et familiemedlem tages i at affyre fyrværkeri direkte mod andre personer.

»Det har vi blandt andet fortalt i dag ved en række hjemmebesøg med bekymringssamtaler hos familierne eller værgerne til nogle af de unge under 18 år, som vi i aftes stødte på,« siger politikommissær Jonas Wybrandt, der er leder af nærpolitiet i Nordøst.

»Vi er jo nærpoliti, så vi kender jo mange af dem, som vi er stødt på i denne sammenhæng,« tilføjer han. Politikommissæren ønsker ikke at oplyse, hvor mange hjemmebesøg, der har været tale om.

Her kan du se fyrværkerikampen på Nørrebro. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Her kan du se fyrværkerikampen på Nørrebro. Foto: presse-fotos.dk

Indgrebet mod familierne kan ske i medfør af lejeloven. Hvis en person er idømt ubetinget fængsel for en handling inden for en radius af en kilometer fra lejligheden, kan boligselskabet beslutte at sætte familien ud.

Tidligere - efter urolighederne i april i forbindelse med Rasmus Paludans optræden i bydelen - var der blandt voksne og unge stor opmærksomhed om netop denne konsekvens, fortæller Jonas Wybrandt.

Natten til fredag blev en stribe unge anholdt og registreret. Men ingen blev sigtet for på hensynsløs måde at have udsat andre for fare, hvilket en bestemmelse i straffeloven netop drejer sig om.

»Mange af dem er lokale Nørrebro-borgere, men der er også deltagere fra andre dele af Storkøbenhavn. De mødes i store grupper, og så har de åbenbart noget at være fælles om, når de fyrer fyrværkeri af. I nogle tilfælde også mod hinanden,« tilføjer han.

Politiet vil blandt andet forsøge at gennemse forskellige overvågningsbilleder fra Nørrebro for at finde frem til gerningsmændene.

Her ses politiet, der tilbageholder en person på Nørrebro. Foto: Byrd Vis mere Her ses politiet, der tilbageholder en person på Nørrebro. Foto: Byrd

I en pressemeddelelse fredag lover chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov fra Københavns Politi samtidig flere politifolk i bydelen. I de kommende dage kan folk forvente "at se mange betjente på gaden".

»Det er en fuldstændig uacceptabel og kriminel opførsel og noget, vi tager meget alvorligt,« siger chefpolitiinspektøren.

»De skal holdes ansvarlige,« siger Jørgen Bergen Skov om deltagerne.