Jagten på gerningsmanden, der i sommeren 2016 dræbte den 17-årige Emilie Meng fra Korsør og skjulte hendes lig i en sø på Midtsjælland, er gået ind i en ny fase.

Blandt andet med computer-hjælp fra politiet nye superværktøj Polintel vil efterforskerne nu se på sagens enorme materiale med nye øjne i håb om et gennembrud.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi forsøgte allerede for halvandet år siden at vende sagsbunkerne og lade nye øjne gennemgå materialet i håb om at opdage det afgørende spor, der kunne føre til anholdelse af gerningsmanden. Men mordgåden er fortsat uløst.

Derfor får efterforskningen nu for anden gang et såkaldt »peer review«, hvor en halv snes erfarne efterforskere og specialister, der ikke tidligere har haft med Emilie Meng-sagen at gøre, giver sig i kast med det uopklarede pigedrab.

Den 24. december 2016 blev den 17-årige Emilie Meng, der har været forsvundet siden juli samme år, fundet død i en sø ved Borup på Sjælland. Dagen efter oplyste politiet, at hun havde været udsat for en forbrydelse.

Og denne gang har den nye efterforskningsgruppe politiets nye superværktøj Polintel med i værktøjskassen.

Det avancerede it-system kan populært sagt få en række af politiets mange systemer og registre til at arbejde effektivt sammen, så efterforskerne i væsentlig højere grad end tidligere hurtigt og nemt kan sammenflette mange informationer og oplysninger.

Eksempelvis ved at superdatabasen sammenholder oplysninger om personer, teledata, køretøjer og politirapporter. Det gør det blandt andet muligt for efterforskerne at søge meget mere detaljeret på oplysninger og sammenhænge, end det hidtil har været tilfældet.

It-systemet blev indkøbt af dansk politi for et trecifret millionbeløb i kølvandet på terrorangrebene mod Krudttønden og synagogen i København i februar 2015. Blandt andet ud fra en erkendelse af, at det med analyseplatformen sandsynligvis havde været muligt hurtigere at spore sig frem til gerningsmandens identitet.

Det var på dette sted ved en sø nær Borup på Midtsjælland, at liget af den 17-årige Emilie Meng blev fundet 24. december 2016. Liget havde ligget i søen i flere måneder, efter at teenageren forsvandt efter en bytur 10. juli 2016.

Ligesom der også er talrige forbrydelser, som ikke bliver opklaret, fordi politiet ikke er i stand til at håndtere de enorme data-mængder, som man har adgang til.

Polintel er udviklet af det amerikanske firma Palantir, der også betjener amerikanske efterretningstjenester.

Da systemet sidste år begyndte at blive rullet ud i dansk politi, kaldte politidirektør Svend Ulrik Larsen fra Rigspolitiets ledelse det en »revolution«.

Og for nylig viste systemet for alvor sit store potentiale, da Nordsjællands Politi fik anholdt en 41-årig mand for ikke bare én, men to voldtægter fra hhv. 2008 og 2018.

Politiet stod ifølge efterforskningslederen reelt på bar bund i starten af efterforskningen, da en 33-årig årig kvinde i maj i år anmeldte, at hun var blevet voldtaget i Hornbæk Plantage.

Takket været Polintel søgemuligheder blev politiet ud fra offerets beskrivelse af den på det tidspunkt ukendte gerningsmand imidlertid ledt i retning af den uopklarede voldtægt 10 år tidligere mod en 17-årig kvinde.

Da den 41-årige mand også viste sig interessant i forhold til den gamle voldtægt, blev han anholdt og fik foretaget en dna-test. Den viste sig med højst mulige sikkerhed at stemme overens med dna-materiale fra offets tøj fra voldtægten i Hornbæk Plantage.