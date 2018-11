Den svindelmistænkte Britta Nielsens forsvarsadvokat, Nima Nabipour, ønsker ikke at oplyse, hvorvidt hans klient nægter sig skyldig eller ej.

Det fortæller han i et interview på TV2 News.

Britta Nielsen ankom fredag kort efter 13 til Københavns Lufthavn i Kastrup. Hun skal stilles for grundlovsforhør lørdag klokken 10. Indtil da skal hun ifølge sin forsvarsadvokat hvile sig.

»Hun er træt efter en lang flyvetur, og hun glæder sig til at få hvilet,« siger forsvarsadvokat Nima Nabipour til TV2 News og kommer ikke konkret ind på, hvor hun skal overnatte.

Den svindelmistænkte danske kvinde Britta Nielsen var torsdag i retten i Johannesburg i Sydafrika, hvor der skulle tages stilling til, om Britta Nielsen kunne blive udleveret til Danmark. Foto: SIPHIWE SIBEKO

Forsvarsadvokaten fortæller sent fredag eftermiddag, at han skal tilbage på kontoret og forberede sig, hvor han vil holde kontakten til sin klient.

Det var ved et retsmøde i Sydafrika torsdag, at hun blev løsladt af en dommer, så hun kunne komme til Danmark. Det skete, da der var indgået en aftale om, at Britta Nielsen ville lade sig følge af betjente til Danmark.

Britta Nielsen blev anholdt mandag, og den sigtede mand blev anholdt knap en uge før. Dermed er det gået meget hurtigt med at få de to sigtede til Danmark, da udlevering af mistænkte fra andre lande normalt er en langsommelig proces.

Den 64-årige kvinde sigtes for at have svindlet for mindst 111 millioner kroner, mens hun arbejdede i Socialstyrelsen.