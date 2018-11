Mandag morgen skete det foreløbige gennembrud i svindelsagen om de 111 millioner kroner fra satspuljen.

Omkring klokken 5.30 dansk tid kunne sydafrikansk politi skride til anholdelse af den 64-årige tidligere medarbejder i Socialministeriets administration af satspuljemidler, Britta Nielsen, der er hovedmistænkt i svindelsagen.

Den danske anklagemyndighed var til stede under anholdelsen, der ifølge sydafrikansk politi skete på et hotelværelse i Sandton, der er en forstad til Johannesburg. Her opholdt Britta Nielsen sig alene.

»Vi har ingen myndighed i Sydafrika. Det er sydafrikanske myndigheder, der står for anholdelsen,« siger politiinspektør ved Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, Thomas Anderskov Riis til B.T.

»Vi har haft en gruppe i Sydafrika gennem noget tid. Hvor mange der var med, kan jeg ikke gå i detaljer med,« tilføjer han.

Har hun været længe på hotellet?

»Vi har masser af oplysninger, men jeg kan ikke dele den del af efterforskningen,« siger Thomas Anderskov Riis.

Når anholdelsen skete tidligt om morgenen er det ikke noget tilfælde.

»Selve efterforskningen og tilrettelæggelsen af anholdelsen bliver nøje vurderet. De lokale myndigheder har gjort sig nøje overvejelser om det. Det er et parametrene at folk er hjemme på det tidspunkt,« siger Thomas Anderskov Riis.

Han ønsker ikke at gå i detaljer med selve anholdelsen, men siger dog:

»Det eneste, jeg kan fortælle, er at, det har foregået stille og roligt.«

Det har ikke været nogen nem opgave at finde Britta Nielsen i Sydafrika, der er er omkring ti gange større end Danmark.

Men takket være et godt samarbejde med lokale myndigheder har altså været muligt.

Thomas Anderskov Riis har ikke noget bud på, hvor længe, der vil gå, inden Britta Nielsen kan udleveres til Danmark og dermed stilles for en dommer her.

»Det er helt umuligt at sige noget om, hvor længe udleveringen vil tage. Det er op til de lokale myndigheder. Vi har tæt dialog via den danske ambassade, men vi respekterer de sydafrikanske myndigheders arbejde her,« siger Thomas Anderskov Riis.

Lektor og ph.d. Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen, Syddansk Universitet, vurderer, at der i hvert fald kommer til at gå et halvt år. Såfremt Britta Nielsen samarbejder kan sagen muligvis gå en smule hurtigere.

»Man kan godt forestille sig, at man i Sydafrika vil være lidt mindre tilbundsgående i sin prøvelse, men det bliver stadig tidskrævende. Der er de samme papirer, der skal ordnes uanset,« siger Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen til B.T.

Britta Nielsens advokat Nima Nabipour siger til TV 2 News, at han ærgrer sig over, at de ikke fik fundet en mere mindelig løsning på det hele.

»Jeg havde håbet på, at jeg havde fået en aftale på plads, så vi kunne få hende ud af landet på anden vis. Vi har arbejdet på at få en løsning, der gjorde, at hun ikke skulle sidde længere i fængsel end højst nødvendigt,« siger han.

Tidligere på dagen sagen fortalte han til B.T., at hun gerne samarbejder.

»De seneste dage har vi haft drøftelser om, at hun gerne vil til Danmark, og at hun gerne stiller op til efterforskningen,« siger han.