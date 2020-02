Det var en nøje koordineret aktion på begge sider af loven, inden 100 kilo kokain blev beslaglagt under en storstilet aktion lørdag.

Ugers sejlads og venten på det rette afleveringstidspunkt kulminerede med 27 anholdelser og et pavestolt dansk politi.

Her er, hvad vi ved, der skete:

Duncan Island – det 179 meter lange panamansk indregistrerede fragtskib med den blodrøde bug – satte kurs mod Europa den 30. januar.

Foto: Claus Bech

Her sejlede det ifølge flere hjemmesider, der tracker kommerciel skibsfart, ud fra Balboa i Panama.

Fire dage forinden var det kommet fra Ecuadors største havn, Guayaguil. Et maritimt eldorado for narkosmugling.

Tilbage i september sidste år blev der fundet knap 300 kilo kokain på et fragtskib med retning mod Europa. Og i 2018 skrev det lokale medie Plan V, at der over en toårig periode var beslaglagt mere end 39 ton narko i Guayaquil.

Lagde til i Sverige

Efter Duncan Island havde forladt Balboa i Panama, var det 14 dage undervejs, inden det lagde til i Helsingborgs Havn fredag aften den 14. februar klokken 18.45.

I løbet af de næste syv timer lå Duncan Island med sin 24 mand store besætning til under en af havnens kraner, som bistod lossearbejdet af skibets cargo: bananer og anden eksotisk frugt.

»Vi har ikke observeret noget mistænkeligt, imens skibet har ligget her, og vi har ikke haft mere kontakt med hverken politi eller toldmyndigheder, end vi plejer,« siger Zandra Lindell, der er kommunikationsansvarlig for Helsingborgs Havn.

Klokken 01.40 lørdag, da den sidste container var losset af, blev fortøjningen løsnet, og Duncan Island satte kurs mod endedestinationen, Sankt Petersborg.

Duncan Island er bygget i 1993 og sejler under panamansk flag. Det er 179 meter langt og 25 meter bredt. Foto: Claus Bech

Men i stedet for at sejle sydover ned igennem Øresund valgte kaptajnen at sejle op over Sjælland og ned igennem Storebælt.

En besynderlig beslutning, mener Morten Hahn-Pedersen, der er maritim historiker.

Øresunds-ruten ville uden tvivl være den mest naturlige rute at vælge.

Det eneste skulle være, siger han, hvis skibet stak for dybt og dermed ikke kunne gå i sejlrenden.

Duncan Island stikker ni meter.

»Ja, så burde det ikke være et problem. Det virker ikke tindrende logisk, det de har gjort. Det kunne godt tyde på, at der har været noget lysky forretning, der lige skulle klares.«

Smed 100 kilo over bord

Hvad der helt nøjagtig skete mellem klokken 01.40 og klokken 10 næste morgen, ved kun besætningen om bord og politiet.

Men omkring klokken 10 slog Københavns Politi med assistance fra Fyns Politi til mod tre mænd på Spodsbjerg Havn på Langeland.

I bagagerummet på deres brune Hyundai i20 fra 2018 lå der »ikke mindre end 100 kilo kokain«.

Billeder af beslaglagt kokain på politigården i København. Kokainen her stammer ikke fra aktionen beskrevet i artiklen. Arkivfoto. Foto: Esben Salling

Den store mængde euforiserende stoffer havde de tre mænd kort forinden sejlet i land i en mindre båd.

En såkaldt rib-båd med overbygning, mener kilder på Spodsbjerg Havn at vide.

De tre mand i båden trodsede den stormende vestenvind med 24 meter/sekund og sejlede ud i Langelandsbælt, hvor Duncan Island lå på svaj og ventede på dem.

Fra dækket kastede besætningen de mange kilo kokain over bord, ned i den lille rib-båd, der var i bæltets vold.

»Det har bestemt ikke været nemt at styre den båd. De har været på en mission,« siger Morten Hahn-Pedersen med tanke på bølgernes højde den dag.

»Professionelle narkosmuglere«

Københavns Politi gik lørdag ud med en pressemeddelelse, hvor de oplyste om beslaglæggelsen af de 100 kilo kokain og de i alt 27 anholdelser, efter Duncan Island samme dag blev bordet og samtlige besætningsmedlemmer tilbageholdt.

Om aktionen sagde chefen for Center for Special Efterforskning i Københavns Politi, Dannie Rise:

»Det er professionelle narkosmuglere, vi har anholdt, og samtidig har vi forhindret, at et stort parti narkotika har ramt det danske marked.«

Duncan Island ved kaj i Kalundborg Havn. Foto: Claus Bech

Politiet mener, at kokainen skulle transporteres til København og herfra videre til andre p.t. ukendte steder i Skandinavien.

Politiet understreger, at aktionen var koordineret mellem danske og internationale politikolleger. Hvordan den var koordineret, eller hvor længe de har haft narkosmuglerne i kikkerten, ønsker politiet ikke at oplyse.

Ifølge Jan Jarlbæk, der er tidligere efterforsker hos Rigspolitiet og Rejseholdet, ligner det en aktion, hvor mindst 50 forskellige personer over tid har været inde over opgaven.

Han siger samtidig, at det typisk tager lang tid at opbygge den slags sager.

»Det er en antagelse fra min side. Men hele kompleksiteten og det, der er blevet sagt, peger på, at de har været i gang i noget tid. Og det kræver også en vis mængde planlægning, når man skal borde et skib og anholde så mange.«

Der var ingen danskere blandt de anholdte. De sigtede kommer fra Filippinerne, Rusland, Letland, Ecuador, Indien, Polen og Ukraine.