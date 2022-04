En 33-årig mand sover lige nu rusen ud hos Nordjyllands politi.

Manden, som er fra Midtjylland, havde nemlig haft sig, hvad der lyder som en fornøjelig aften med masser af våde varer i Frederikshavn.

Men det var vidst mest sjovt for ham selv.

I hvert fald blev politiet tilkaldt klokken 01.39.

»Vi bliver kaldt ud, fordi han simpelthen er for beruset, og der er nogen, der ønsker at få ham eskorteret væk,« oplyser vagtchef ved Nordjyllands politi Jesper Sørensen.

Den besked blev ikke taget godt imod af manden selv. Han begyndte at råbe af politiet, da de dukkede op.

»Jeg vil ikke gå ind i, hvad han sagde præcist, for det er simpelthen så fornærmende,« siger Jesper Sørensen.

Ord var dog ikke nok til at holde politiet tilbage. Derfor forsøgte manden med en ny strategi.

»Så sparkede han ud efter betjentene, og det er jo et forsøg på vold,« siger Jesper Sørensen.

Til sidst fik politiet ham dog i bilen og kørt tilbage til Aalborg, hvor han senere skal afhøres.

Det er uvist, præcis hvor manden havde fornøjet sig den her lørdag aften i Frederikshavn. Men da politiet kørte ud for at finde ham, satte de retning mod Tordenskjoldsgade.

Det er også uvist, præcis hvad konsekvenserne af nattens begivenheder bliver for den 33-årige.

»Nu venter vi på at afhøre ham, og så slipper vi ham nok bagefter,« siger Jesper Sørensen, som dog når at nævne, at paragraf 119 er i spil. Det er paragraffen, der omhandler vold mod tjenestemænd.