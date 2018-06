Giftelysten er stor blandt landets værste mordere, pædofile og voldtægtsmænd. Hvert år gennemfører Kriminalforsorgen i gennemsnit tre-fire brylupper i Herstedvester Fængsel.

En dom på livstid eller forvaring behøves ikke at være en hindring for at finde den eneste ene. Siden 2009 er der indgået 32 bryllupper i Herstedvester Fængsel, der huser mange af landets farligste kriminelle. Det viser en opgørelse, B.T. har fået udleveret af Kriminalforsorgen.

'Vi har ikke opgørelser over, hvor mange ægtefæller der er »udefra« og hvor mange, der er medindsatte, men der er tale om begge dele,' skriver Kriminalforsorgen i en mail til B.T.

Herstedvester Fængsel huser 150 indsatte, hvoraf størstedelen er mænd. Hovedparten af de indsatte afsoner tidsubegrænsede straffe på livstid eller forvaring for grov personfarlig kriminalitet som drab, vold og voldtægt. Mange af de indsatte har forbrudt sig mod børn eller kvinder og risikerer overfald fra deres medfanger, hvis de afsoner i almindelige fængsler.

Fakta Fakta: Herstedvester Fængsel Der sidder omkring 150 indsatte i Herstedvester Fængsel. 35 idømt forvaring

​12 idømt livstid

​24 dømt efter den grønlandske kriminallov til tidsubestemt anbringelse

36 med fængsel i 8 år eller derover (langtidsstraffede).

​45 med fængsel under 8 år 49% er dømt for drab

21% er dømt for vold, herunder vold mod børn og med døden til følge

53% Voldtægt, voldtægtsforsøg

26% Anden sædelighedskriminalitet Kilde: Kriminalforsorgens opgørelse fra 2017

Men selvom det ikke just er svigermors drøm, man finder bag murene i Herstedvester, har mange af de indsatte alligevel held i kærlighed.

Et af bryllupperne fandt sted i 2011, da seriemorderen Peter Lundin giftede sig med Bettina Brøns. Parret fik et barn sammen, men i dag er de skilt.

Et andet opsigtsvækkende bryllup i Herstedvester blev indgået i 2015. Gommen var sexmorderen Steffen Kristensen, der i 2003 voldtog og kvalte den 12-årige Mia Teglgaard Sprotte fra Benløse. Bruden var en 27-årig morddømt kvinde, der også afsonede i Herstedvester.

DOMMENS DAG: Steffen Kristensen blev i en alder af 23 år dømt til forvaring på ubestemt tid for mordet på Mia Teglgaard Sprotte.

Også Harry Larsen - faren i den berygtede Brønderslev-sag - er blevet gift i Herstedvester, hvor han afsoner en dom på 11 år for vanrøgt, vold, mishandling, frihedsberøvelse og voldtægt begået mod ni børn.

Kim Østerbye, der er formand for Fængselsforbundet, har svært ved at se pointen med de mange fængselsbryllupper.

»Min personlige holdning er, at bryllupper ikke er noget, Kriminalforsorgen bør deltage i. Hvis folk vil gifte sig, kan det vente til de kommer ud af fængslet,« siger Kim Østerbye.

Kriminalforsorgen oplyser, at omkring tre fjerdedele af ægteskaberne i Herstedvester er borgerlige vielser, mens en fjerdedel er kirkelige. Fængselspræsten i Herstedvester, Benny Birk Mortensen, har ikke ønsket at medvirke i denne artikel.

Sognepræst Kamille Nygård, der er tidligere fængselspræst i Ringe Fængsel, fortæller, at der både kan være praktiske og romantiske grunde til, at indsatte bliver gift.

»At sidde i fængsel er et sårbart liv. Det er en unaturlig eksistens, og det at blive gift med en udefra kan virke som en forbindelsesline ud til et liv, der måske en dag bliver normalt. Hvis to indsatte bliver gift med hinanden, kan det samtidig være svært for fængslerne at afvise internt besøg,« siger Kamille Nygård.

Hun har selv gennemført omkring to brylluper om året i Ringe Fængsel, der huser både mordere, voldsmænd og narkoforbrydere.

Der findes ingen samlede tal på hvor mange fængselsbrylupper, der bliver gennemført i danske fængsler.