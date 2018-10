To undersøgelser skal finde svar på, hvordan det angiveligt kunne lade sig gøre for Britta Nielsen at overføre 111 millioner kroner til sig selv - og om der kan placeres et ansvar for det årelange underslæb.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har torsdag bestilt to eksterne undersøgelser af den spektakulære svindelsag, hvor Britta Nielsen er mistænkt for at have overført penge, der skulle være gået til satspuljens projekter til sig selv.

Revisions- og konsulentvirksomheden PwC skal undersøge, hvad der konkret er sket og hvordan det kunne ske. En undersøgelse, der kommer til koste 900.000-975.000 kroner eksklusiv moms.

Den anden undersøgelse foretages af Kammeradvokaten. Her er opdraget at vurdere, om der kan placeres et strafferetligt ansvar i sagen. Prisen for den undersøgelse ventes at blive mellem 1.435.000 og 1.485.000 kroner eksklusiv moms og udlæg, oplyser Børne- og Socialministeriet til B.T.

Kammeradvokatens undersøgelse skal omfatte perioden fra 2000 til 2018, og de endelige konklusioner forventes at blive lagt frem senest ved udgangen af året.

PwC skal afdække det økonomiske misbrug i tilskudsadministrationen helt tilbage til 1977. Også den undersøgelse forventes at blive fremlagt senest i midten af december.

I alt kommer til altså til at koste mindst 2,2 millioner kroner at granske den omfattende sag nærmere.

Tidligere torsdag oplyste Børne- og Socialministeriet til Ritzau, at den 64-årige nu svindelmistænkte Britta Nielsen i 2000 fik en påtale, da der var konstateret flere fejl i administrationen.