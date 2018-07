54.263 kroner. Det er, hvad byretten i en 16 måneder lang periode mente, at voldtægtsofre i gennemsnit skulle have i erstatning. Det viser en gennemgang af domme fra landets byretter, som B.T. har foretaget som en del af artikelserien #Voldtaget.

Tannie er et af ofrene, der efter i adskillige år at være blevet seksuelt misbrugt af sin far endte med at få tildelt 120.000 kroner i erstatning. Selv om hun ligger i den høje ende af skalaen, mener hun alligevel ikke, at pengene er meget værd.

»Det er et ganske lille plaster på en hel krop, der er et stort, åbent sår. Det er på ingen måder nok,« siger hun til B.T. og fortsætter:

»I det store hele dækker pengene jo intet. Det er et helt liv, jeg har fået ødelagt. Jeg slås stadig med det til daglig, og jeg har ikke penge til de behandlinger, jeg har behov for,« siger Tannie, der tidligere har fortalt sin historie til B.T.

Fakta #Voldtaget B.T. har sat sig for at undersøge, hvilke personer der begår voldtægt i Danmark. Når der i såvel forskning som journalistik bliver sat fokus på voldtægt, er det ofte med offeret i centrum. Meget få undersøgelser belyser de personer, som begår overgrebene. Derfor har B.T. indhentet samtlige dombøger i perioden mellem 1. januar 2016 og 8. maj 2017, hvor der er faldet en voldtægtsdom. Ved at gennemgå omkring 100 dombøger forsøger B.T. at give et indblik i, hvem der begår voldtægt, hvilke typer af voldtægt der er hyppigst, og hvor voldtægterne finder sted, ligesom vi taler med både ofre for voldtægt og dømte voldtægtsforbrydere. I projektet #Voldtaget præsenterer B.T. ligeledes et interaktivt danmarkskort, der viser samtlige voldtægtssager, hvor der er faldet dom i perioden. I begrebet voldtægter inkluderer vi fuldbyrdede voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, voldtægtsforsøg og medvirken til voldtægt. Vi har udeladt blufærdighedskrænkelser, ligesom sager, der har ført til frifindelse, betingede fængselsdomme eller delvist betingede fængselsdomme, samt sager, hvor der udelukkende er idømt bøde, ikke er medtaget. Ligeledes har vi valgt at udelade sager, hvor der er formodet sindssyge for gerningspersonens vedkommende – såkaldte § 68-70-sager.

En million ville ikke hjælpe

Tannie har været så mærket af de traumatiske overgreb, at hun ikke har været i stand til at arbejde. Hun har opbygget en større gæld, og adskillige flytninger har langtfra hjulpet på pengebeholdningen. Hun lider også af PTSD.

Hun efterlyser, at man som offer i stedet får tildelt en pakke, hvor man får den hjælp, man skal bruge, frem for penge.

»Jeg bliver ikke lykkeligere af at få penge. Jeg ville have meget mere glæde af, hvis man kunne sige, at der er fri behandling, så længe det er nødvendigt. Om man så fik en million kroner, så ville det ikke være bedre. Vi (voldtægtsofre, red.) har brug for behandling og også et tilbud om at flytte, hvis man har brug for det.«

Tannie håber på, at hun med sin historie kan være med til at hjælpe andre i samme situation. Hun har i flere år arbejdet på en bog om sit liv og sin fars misbrug. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Tannie håber på, at hun med sin historie kan være med til at hjælpe andre i samme situation. Hun har i flere år arbejdet på en bog om sit liv og sin fars misbrug. Foto: Bax Lindhardt

Hun frygter fortsat sin gerningsmand, når han på et tidspunkt kommer ud af fængslet. Det er slet ikke sikkert, at hun overhovedet får noget at vide, når den tid kommer.

»Der går ikke en aften, hvor jeg ikke ligger og tænker 'Er jeg vågen i morgen? Kommer han i nat? Hvad skal der ske?'.«

Peanuts til ofre

Hvis man ser nærmere på de specifikke typer af voldtægt, så får ofre for pædofili størst gennemsnitlig erstatning med 69.173 kroner. Ofre for parvoldtægt får 61.010 kroner, mens ofre for kontaktvoldtægt i gennemsnit modtager 56.359 kroner. Sidst på listen findes ofre for overfaldsvoldtægter med en gennemsnitlig erstatning på 42.467 kroner.

Fakta Amnesty om erstatninger Helle Jacobsen fra Amnesty i Danmark fortæller, at Danmark via Istanbulkonventionen har forpligtet sig til at overholde tre principper. 1. »Der må ikke gå for lang tid, før offeret modtager kompensation efter at have været udsat for vold eller voldtægt.« 2. »Danmark og retssystemet er også forpligtet til at bistå med information om kompensationen.« 3. »Kompensationen skal også være af det, der beskrives som en passende størrelse. Og specielt i voldtægtssager er det vigtigt, da det er meget krænkende at være udsat for.«

De beløb finder landformand for Offerrådgivningen i Danmark Knut Arild Gulbrandsen for små:

»Når det kommer til erstatninger, så er der et fast system, man kører efter. Men det er klart, at de beløb, du nævner, er peanuts for ofre for voldtægt. De kan have mén efter overgrebet og på andre måder kæmpe i årevis med det, de har været udsat for. Og derfor kan man godt spørge, om det ikke er et spørgsmål, man burde tage op politisk,« siger han.

Fakta De fire voldtægtstyper I denne serie har vi taget udgangspunkt i fire forskellige voldtægtstyper, når vi har kodet dataene. De første tre er domstolens egne definitioner. Overfaldsvoldtægt Ved overfaldsvoldtægt forstås voldtægt af en person, som gerningsmanden ikke kender eller kun har et yderst perifert kendskab til. Og hvor der ikke forud for voldtægten har været samvær af den karakter, der er beskrevet nedenfor under kontaktvoldtægt. Kontaktvoldtægt Ved kontaktvoldtægt forstås det, der på engelsk kaldes ’date rape’, altså situationer, hvor parterne umiddelbart inden voldtægten har været sammen på en måde, som kunne være optakt til en seksuel kontakt. Kontaktvoldtægten kan også begås af kolleger og venner, hvor der ikke nødvendigvis har været en optakt til en seksuel kontakt. Parvoldtægt Ved parvoldtægt forstås voldtægt mod en nuværende seksuel partner og voldtægt mod en tidligere seksuel partner. Pædofili Når en voksen voldtager et barn under 15 år.

Hos Dansk Folkeparti finder retsordfører Peter Kofod Poulsen det gennemsnitlige beløb på 54.263 alt for lavt. Derfor vil han kæmpe for højere erstatninger til ofre for voldtægt:

'Jeg synes, det er alt for lavt. Simpelthen for dårligt, at det ikke er højere. Mange ofre vil jo have ar på sjælen for altid efter det, de har været udsat for. Beløbet bør sættes massivt op – og det bør vi klare, allerede når Folketinget åbner igen,' skriver han til B.T.