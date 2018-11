Med blodet silende ned fra store, dybe flænger i hovedet flygtede to mænd med pakistansk klingende navne ud fra et baggårdsværksted i Hvidovre en sen juniaften for fem år siden.

Værkstedet tilhører Kian Omid Mirzada - svigersøn til den svindelsigtede Britta Nielsen. Det fremgår af dombogen fra Retten i Glostrup, som B.T. har fået aktindsigt i.

Kian Omid Mirzada, der er gift med Britta Nielsens ældste datter, Karina Jamilla Hayat, blev den 19. marts 2014 dømt fire måneders ubetinget fængsel for at have orkestreret det brutale overfald på de to mænd.

Og det var ikke hvem som helst, Kian Omid Mirzada lagde sig ud med i sit baggårdsværksted.

B.T. kan i dag afsløre, at det ene offer, den i dag 34-årige YR, tidligere er tiltalt for drabsforsøg i en voldsom skududveksling på Amager, der havde sit udspring i den betændte del af spille- og kioskmiljøet i København. Men ham vender vi tilbage til.

Kian Omid Mirzada er ægtefælle til Britta Nielsens datter, Jamilla Hayat, og har været med på blandt andet luksusrejser. Her er han med i en videooptagelse fra Mozambique i 2007.

Kian Omid Mirzada tilkaldte sent om aftenen den 15. juni 2013 ifølge dombogen to uidentificerede medgerningsmænd til sit værksted på Gungevej i Hvidovre, hvor han i dag har virksomheden Get2Work ApS, som B.T. for nylig har afsløret i svindel.

Her blev den i dag 34-årige YR og hans makker klokken 23.10 låst inde og ifølge dommen udsat for ‘farlig vold’, idet de begge blev slået i hovedet med en metalstang.

YR pådrog sig en 6-7 centimeter lang og 5-7 millimeter dyb flænge på venstre side af kraniets isse og en 3-4 centimeter lang og 5-7 mm dyb flænge på højre side af hovedet.

Hans makker fik også tilsvarende flænge på venstre side af issen samt hævelse på begge sider af struben og luftrøret samt blodudtrædninger på højre side af halsen og synkesmerter.

Samina Hayat (tv.) og Jamilla Hayat stod for nylig frem på Kanal 5 og fortalte deres version af svindelsagen, hvor deres mor, Britta Nielsen, spiller hovedrollen.

Retten fandt det ikke bevist, at det var Kian Omid Mirzada, der selv slog de to ofre i hovedet med en metalstang. Men retten fandt det på baggrund af vidneforklaringer bevist, at overfaldet skete på instruktion fra Britta Nielsens svigersøn, ligesom retten fandt det bevist, at Kian Omid Mirzada truede de to ofre og et ungt kvindeligt vidne på værkstedet med en pistol.

Han blev derfor dømt for både vold og trusler, der ifølge dommen var egnet til at fremkalde ‘alvorlig frygt for liv, helbred og velfærd’ hos de to mandlige ofre og det kvindelige vidne til volden.

De to voldsofre, YR og makkeren, henvendte sig ifølge dombogen på skadestuen klokken 23.30 samme aften.

Af politiattesterne, som er refereret i dommen, fremgår det, at de to voldsofre ikke havde megen lyst til at fortælle, hvad der var sket på Kian Omid Mirzadas værksted. I stedet fortalte de, at de var blevet overfaldet på gaden.

Det er her, sagen tager en mørk drejning. Det ene mandlige offer trækker nemlig tråde til et hårdtkogt kioskmiljø i København.

Den 12. august 2007 var Kian Omid Mirzadas offer, den i dag 34-årige YR, involveret i en voldsom skudveksling på Amager.

Anna Britta Troelsgaard Nielsen, som er sigtet for svindel for 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen. Her fotograferet under retsmødet i Sydafrika, hvor hun fik lov til at rejse hjem til varetægtsfængsling i Danmark.

Ifølge anklagemyndigheden var skudvekslingen kulminationen på et 12 timer langt opgør, som startede med, at personen SH afkrævede en kioskejer i Søborg, YR's ven, en dummebøde på 100.000 kroner ved hans spillehal i Søborg aftenen før skudopgøret.

På Amagerbrogade blev der ifølge anklagemyndigheden affyret hele 16 skud fra fire pistoler. Både kioskejeren og YR blev tiltalt for drabsforsøg. Også SH samt hans to medgerningsmænd - en taxachauffør og en 27-årig mand, som SH var sammen med - blev tiltalt for drabsforsøg.

YR blev siden frifundet for drabsforsøg i september 2009. Det samme gjaldt kioskejeren, der ifølge retten skød tilbage i nødværge, mens de tre andre blev dømt. Den ene fik en dom på ni års fængsel.

YR blev i landsretten i februar 2013 tilkendt en erstatning på 572.000 kroner plus renter for uberettiget varetægtsfængsling i godt et år.

Fire måneder senere blev han udsat for farlig vold og truet med en pistol i Kian Omid Mirzadas værksted i Hvidovre.

Så mange millioner kroner har Britta Nielsen ifølge Børne- og Socialministeriet hvert år i årene 2002-2018 overført til sin egen konto. Kilde: Socialstyrelsen

Kian Omid Mirzada er, som B.T. tidligere har skrevet, aktuelt tiltalt for den 13. januar i år at have sendt et tæskehold på tre personer afsted til Jylland for at kidnappe en polsk håndværker og for at have udsat polakken for trusler.

Britta Nielsens svigersøn har i den sag siddet varetægtsfængslet i knap et halvt år frem til den 29. juni i år, hvor han blev løsladt. Han nægter sig skyldig.

Kian Omid Mirzads hustru, Britta Nielsens ældste datter Karina Jamilla Hayat, er sigtet for medvirken til kidnapningen. Hun bedyrer gennem sin advokat, Peter Secher, sin uskyld og understreger, at hun efter bedste evne forsøgte at hjælpe politiet med at finde den personen - altså polakken - der ifølge Karina Jamilla Hayat var ‘blevet væk’.

Der er endnu ikke faldet dom i kidnapningssagen. Næste retsmøde er sat til den 2. april 2019 ved retten i Kolding.

Kian Omid Mirzadas advokat, Nima Nabipour, som også er advokat for Britta Nielsen, oplyser, at hans klient ikke har nogen kommentarer.