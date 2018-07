Ganske få drenge og mænd er ofre i sager, hvor der er faldet dom for voldtægt. Det viser en gennemgang af knap halvandet års voldtægtsdomme fra landets byretter, som B.T. foretaget.

I gennemgangen af dommene for voldtægt, forsøg på voldtægt eller andet seksuelt forhold end samleje fra januar 2016 til maj 2017 er det kun i fem procent af sagerne, hvor der er tale om mandlige ofre. Der er ingen voksne ofre i sagerne, som man kan læse om i serien #Voldtaget.

I fem ud af 28 sager, hvor der er begået seksuelle overgreb mod mindreårige, er ofrene af det mandlige køn.

En af årsagerne til det lave antal af mandlige ofre kan være, at det er ekstremt tabubelagt for mænd at stå frem som voldtægtsofre.

»Mænd er mænd. De skal være stærke, og de kan ikke være ofre. Det er lidt mere 'o.k.' for kvinder. Der er også alle de her myter om drenge og mænd, at hvis du har været ude for at overgreb, så udsætter du selv børn for overgreb, fordi det i langt de fleste tilfælde er mænd, der begår seksuelle overgreb på børn,« har Helle Borrowman, der er formand for Landsforeningen Spor, som beskæftiger sig med voksnes senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, tidligere sagt til B.T.

Fakta De fire voldtægtstyper I denne serie har vi taget udgangspunkt i fire forskellige voldtægtstyper, når vi har kodet dataene. De første tre er domstolens egne definitioner. Overfaldsvoldtægt Ved overfaldsvoldtægt forstås voldtægt af en person, som gerningsmanden ikke kender eller kun har et yderst perifert kendskab til. Og hvor der ikke forud for voldtægten har været samvær af den karakter, der er beskrevet nedenfor under kontaktvoldtægt. Kontaktvoldtægt Ved kontaktvoldtægt forstås det, der på engelsk kaldes ’date rape’, altså situationer, hvor parterne umiddelbart inden voldtægten har været sammen på en måde, som kunne være optakt til en seksuel kontakt. Kontaktvoldtægten kan også begås af kolleger og venner, hvor der ikke nødvendigvis har været en optakt til en seksuel kontakt. Parvoldtægt Ved parvoldtægt forstås voldtægt mod en nuværende seksuel partner og voldtægt mod en tidligere seksuel partner. Pædofili Når en voksen voldtager et barn under 15 år.

Ifølge psykolog og rådgiver Kuno Sørensen fra Red Barnet er drenge og mænd bange for at definere sig selv som ofre.

Så snart man er et offer, lever man ikke op til de kulturelle stereotyper, der findes omkring det mandlige køn. Og det bliver endnu sværere, hvis gerningspersonen er en kvinde.

»Hvis en 12-årig dreng bliver udsat for et seksuelt overgreb af en kvinde, så bliver han ’forført’ og er ’heldig’, men hvis en pige bliver udsat for det samme af en mand, så er der tale om et overgreb. Krænkelsen er den samme, men der er ikke samme forståelse fra omverdenen. Derfor er det også vanskeligere for drenge og mænd at identificere sig selv som ofre, fordi man dermed er ’svag’,« har han tidligere sagt til B.T.

Fakta #Voldtaget B.T. har sat sig for at undersøge, hvilke personer der begår voldtægt i Danmark. Når der i såvel forskning som journalistik bliver sat fokus på voldtægt, er det ofte med offeret i centrum. Meget få undersøgelser belyser de personer, som begår overgrebene. Derfor har B.T. indhentet samtlige dombøger i perioden mellem 1. januar 2016 og 8. maj 2017, hvor der er faldet en voldtægtsdom. Ved at gennemgå omkring 100 dombøger forsøger B.T. at give et indblik i, hvem der begår voldtægt, hvilke typer af voldtægt der er hyppigst, og hvor voldtægterne finder sted, ligesom vi taler med både ofre for voldtægt og dømte voldtægtsforbrydere. I projektet #Voldtaget præsenterer B.T. ligeledes et interaktivt danmarkskort, der viser samtlige voldtægtssager, hvor der er faldet dom i perioden. I begrebet voldtægter inkluderer vi fuldbyrdede voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, voldtægtsforsøg og medvirken til voldtægt. Vi har udeladt blufærdighedskrænkelser, ligesom sager, der har ført til frifindelse, betingede fængselsdomme eller delvist betingede fængselsdomme, samt sager, hvor der udelukkende er idømt bøde, ikke er medtaget. Ligeledes har vi valgt at udelade sager, hvor der er formodet sindssyge for gerningspersonens vedkommende – såkaldte § 68-70-sager.