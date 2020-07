Uge 29 byder på stor fest, mange mennesker og stor omsætning for især beværtningsejere i Skagen, men medaljen har som bekendt også en bagside.

For med et stort antal fulde unge mennesker og fest i den såkaldte Hellerup-uge hører som regel også både høj musik og til tider lovovertrædelser.

Natten til tirsdag gjorde en ung mand sig således også ret upopulær, og han er nu arresteret for at have truet en betjent på livet.

»Vi er først til stede på adressen, som ligger i centrum af Skagen én gang, hvor vi beder om, at man skruer ned for musikken, men vi bliver nødt til at tage tilbage en anden gang, og her henvender en ung mand sig og siger, at det er ham, der har lejet stedet,« lyder det fra vagthavende ved Nordjyllands Politi, Karsten Højrup Kristensen.

Ved festen, som er en privatfest i et lejet hus, er der fyldt med mennesker. Der rapporteres om mere end hundrede gæster, og musikken, siger den vagthavende, er meget høj.

Han fortæller, at samtalen med den berusede mand, som har lejet huset, spidser til. Så meget, at den 27-årige mand fra Frederiksberg angiveligt truer en af betjentente ikke én - men flere gange på livet. Han ender med at blive kort til arresten i Aalborg, og efterfølgende dør festen ud.

Episoden har indtil videre kostet den unge mand en sigtelse for vold mod tjenestemand.

Og det var ikke den eneste arrestation, som de nordjyske betjente måtte foretage i Skagen natten til tirsdag.

De støder også på en 22-årig mand, som vil forcere et hegn. Den berusede mand har dog enten fejlbedømt egne evner eller hegnets styrke, for i processen får han ifølge politiet ødelagt hegnet.

Ligesom sin sjællandske pendant fra tidligere på natten, så er den 22-årige ikke imponeret over, at ordensmagten blander sig. Han får råbt flere ukvemsord efter de udsendte betjente, lyder det i forklaringen fra politiet, og han sidder, mens B.T. taler med vagthavende, stadig i arresten i Aalborg.

»Man kan sagtens sige, at der er et større pres på Skagen i uge 29,« lyder det fra Karsten Højrup Kristensen om dem generelle situation i Hellerup-ugen, hvor mange især unge mennesker - også fra Nordsjælland - tager til den nordjyske by.

Hvis du har billeder eller oplysninger fra Hellerup-ugen, så tip os på 1929@bt.dk.

»Man kunne jo også se, at der var kø til at komme ind i byen. Det er klart,, at der er supermange besøgende, men vi prøver jo så også at tage det med i beregningen, og vi har patruljer til stede, for at folk kan føle sig sikre.«

De mange gæster, der kommer til Skagen i uge 29 lægger ikke kun pres på én del af byen, lyder det fra den vagthavende.

»Man kan ikke sige, at det er et bestemt område. Det er selvfølgelig både centrum og havnen, men man kan også se, at der er booket i alle husene,« lyder det fra den vagthavende.

Han fortæller, at det i særdeleshed er høj musik, de bliver sendt ud til, og så lægger det også et pres på situationen, at værthuse og natklubber lukker ved midnatstid i forbindelse med coronakrisen, tilføjer han.

Karsten Højrup Kristensen fortæller videre, at han ikke helt kan kommentere på, hvem de møder, når man patruljerer i Skagen i uge 29.