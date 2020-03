Inez Hasselblad kæmpede for sit liv. Desværre forgæves.

Den 81-årige kvinde blev myrdet 7. eller 8. marts 2019. Hun blev kvalt ved at få blokeret sine luftveje. Muligvis med en pude. I kampen mod overmagten pådrog hun sig skader i ansigtet, i baghovedet og på halsen.

Det står klart nu, hvor de første to retsdage af i alt 12 er blevet gennemført i sagen mod James Schmidt, som politiet mener har kvalt og udplyndret hele tre ældre mennesker. Alle ofrene boede i den samme ejendom på Østerbro.

Se B.T.s indslag om retsagen mod James Schmidt øverst i denne artikel.

Det tredje offer blev 81-årige Inez Hasselblad. Her er hun sammen med sin datter Malene Hasselblad, der blev kendt i Danmark, da hun vandt Robinson Ekspeditionen i 2001. Det var netop Malene Hasselblad, der opdagede, at der var noget galt, da hendes mors kreditkort stadig blev brugt, efter hun var død. Foto: Privatfoto Vis mere Det tredje offer blev 81-årige Inez Hasselblad. Her er hun sammen med sin datter Malene Hasselblad, der blev kendt i Danmark, da hun vandt Robinson Ekspeditionen i 2001. Det var netop Malene Hasselblad, der opdagede, at der var noget galt, da hendes mors kreditkort stadig blev brugt, efter hun var død. Foto: Privatfoto

Inez Hasselblad blev fundet siddende i en lænestol i sit hjem. Hun havde – som et vidne forklarede i retten onsdag – fået et gigantisk sæbeøje. Og hendes tøj var krøllet sammen på hende, som om hun var blevet løftet.

De to første retsdage i den omfattende sag har været ekstraordinært belastende for den tiltalte James Schmidt. Beviserne tårner sig op imod den 27-årige mand, der kom til Danmark fra Sydsudan, da han var bare syv år gammel.

Drabsofferet Inez Hasselblads dna er med overvældende sikkerhed fundet på hans bukser og handsker. Handsker, som politiet mener, at han havde på, da han dræbte hende.

Desuden har James Schmidt indrømmet, at han har misbrugt de dræbte personers kreditkort, efter de var døde. Han har dog ikke erkendt drab.

Den tiltalte James Schmidt er tidligere dømt for voldtægt på en mindreårig pige. Han er også dømt for drabsforsøg på sin mors veninde. Han blev i 2011 idømt forvaring på ubestemt tid, men Højesteret mildnede dommen til syv års fængsel i 2012. Retten tog hensyn til, at han var meget ung og ikke tidligere straffet. Vis mere Den tiltalte James Schmidt er tidligere dømt for voldtægt på en mindreårig pige. Han er også dømt for drabsforsøg på sin mors veninde. Han blev i 2011 idømt forvaring på ubestemt tid, men Højesteret mildnede dommen til syv års fængsel i 2012. Retten tog hensyn til, at han var meget ung og ikke tidligere straffet.

B.T.s kriminalreporter Birger A. Andersen har siddet i retten i to dage og dækket sagen. Han sad få meter fra den hovedmistænkte.

»Den forklaring, som han er kommet med, har ikke været fuldt ud overbevisende,« forklarer Birger A. Andersen og fortsætter:

»James Schmidt fortæller selv, at han sad i offerets lejlighed, og de snakkede lidt, og han viste hende nogle musikvideoer. Han forklarede også, at hun selv lukkede ham ind. Det står i kontrast til, at andre vidner har fortalt, at den dræbte Inez Hasselblad faktisk var bange for ham og sandsynligvis ikke ville lukke ham ind.«

Anklager Søren Harbo fremlagde beviser for, at James Schmidt havde brugt Inez Hasselblads kreditkort til en række forhold. Herunder købe mad, kioskvarer og biografbilletter. Han har også forsøgt at betale beløb på mere end 46.000 kroner til Airbnb ved hjælp af Inez Hasselblads kreditkort.

»Jeg vil se ham i øjnene,« siger Malene Hasselblad om den mistænkte James Schmidt, som politiet mener kvalte og dræbte hendes mor. Vis mere »Jeg vil se ham i øjnene,« siger Malene Hasselblad om den mistænkte James Schmidt, som politiet mener kvalte og dræbte hendes mor.

James Schmidt blev anholdt i biografen Imperial i København, hvor han også forsøgte at anvende kreditkortet. Men her var politiet opmærksom på, at der muligvis var sket et rovmord. Derfor kunne de hurtigt rykke ud og anholde James Schmidt, da han forsøgte at bruge kortet.

Den 27-årige James Schmidt er blevet underlagt en mentalundersøgelse i forbindelse med sagen. Det er uhyggelig læsning.

Selvom James Schmidt tidligere er dømt for både voldtægt og drabsforsøg, så konkluderer undersøgelsen at han selv mener, at grunden til, han er fængslet, er, at han i det hele taget bliver behandlet skidt af danske myndigheder. Han er ude af stand til at sætte sig i andres sted.

Trods hans voldsomme synderegister har han aldrig selv gjort noget, som han har fortrudt.

Ifølge tiltalen i sagen kvalte den 27-årige James Schmidt de tre pensionister, fordi han ville malke deres kreditkort for penge bagefter. Han nægter sig skyldig i drabene. Vis mere Ifølge tiltalen i sagen kvalte den 27-årige James Schmidt de tre pensionister, fordi han ville malke deres kreditkort for penge bagefter. Han nægter sig skyldig i drabene.

Desuden har han problemer med at blive sagt imod. Til trods for at hans intelligenskvotient angiveligt kun er på 78 – hvilket ligger i den ganske lave ende – så er han alligevel selvovervurderende.

Konklusionen er, at han har svære psykopatiske træk, og der er stor risiko for, at han begår voldsom personfarlig kriminalitet på fri fod.

James Schmidt har selv i retten forklaret, at han tog Inez Hasselblads kreditkort og misbrugte dem. Men han nægter drab.

Men hvordan forklarer han så, at den dræbte Inez Hasselblads dna er på hans bukser og handsker, når han intet havde at gøre med drabet?

Det var i denne ejendom på Vangehusvej på Østerbro, at drabene fandt sted. Alle tre drab var på ældre mennesker og blev i første omgang henlagt som dødsfald af naturlige årsager. Foto: Jens Astrup Vis mere Det var i denne ejendom på Vangehusvej på Østerbro, at drabene fandt sted. Alle tre drab var på ældre mennesker og blev i første omgang henlagt som dødsfald af naturlige årsager. Foto: Jens Astrup

Selv forklarer han, at han ringede på hos Inez Hasselblad. Hans egen telefon var løbet tør for strøm, og han skulle ringe. På den måde kom han ind i lejligheden, og på den måde kom både hans dna til at være på gerningsstedet og Inez Hasselblads dna til at være på ham.

Om retten tror på det, bliver vi klogere på den 13. maj, hvor det forventes, at der bliver afsagt dom.

Inden da venter endnu 10 retsdage i sagen, hvor der i alt er indkaldt hele 60 vidner.

På de to første dage er det alene drabet på Inez Hasselblad, som anklageren har beskæftiget sig med. Drabene på de to andre ofre, 80-årige Peter Olsen og 82-årige Eva Hoffmeister, er retten ikke nået til endnu.