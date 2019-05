Flere af politiets nyansatte behøver i fremtiden hverken være uddannet til pistolskydning eller biljagter.

Socialdemokratiet åbner således for, at andre faggrupper kan ansættes til at løse opgaver, der nu udføres af betjente.

»Det er sådan, at tunge sager bedst løftes, jo mere specialiseret viden der er hos de ansatte. Derfor er vi åbne for at inddrage andre faggrupper, som eksempelvis HK’ere og it-eksperter, til at hjælpe politiet, der hvor det giver mening,« siger Trine Bramsen, der er retsordfører for Socialdemokratiet.

Politiet er de seneste år blevet mere pressede af eksempelvis bandekonflikter, grænsekontrol og terrorbevogtninger.

Trine Bramsen kalder det fornuftigt, hvis ansættelse af andre faggrupper kan sende flere betjente ud på politiets opgaver.

»Politiet har flere HK'ere ansat til at tage servicetelefonen, når borgerne ringer 114. Her er den seneste erfaring, at de fungerer bedre og bedre. Vi mener således, at det vil være glimrende at ansætte flere HK'ere og it-eksperter til arbejdsopgaver hos politiet, for på den måde at frigive politibetjente til andre opgaver,« siger hun og tilføjer, at partiet heller ikke er tilhænger af private vagtværn i boligområder og andre privatiseringer.

Advarsel fra EL

I rød blok er Enhedslistens retsordfører, Søren Søndergaard, åben for Socialdemokratiets idé, men han har en advarsel.

»Vi må også tænke på, at mange politifolk har et hårdt arbejdsmiljø psykisk og fysisk. Nogle skades på krop og sjæl, og derfor er det vigtigt, at vi også inden for politiet har nogle retræteposter, hvor tempoet er roligere, og hvor traumatiserede betjente kan fortsætte deres arbejde inden for politiet uden igen at komme i traumatiserende situationer,« siger han.

Radikale Venstres retsordfører, Lotte Rod, mener også, at det kan være god idé med flere faggrupper i politiet, men hun foreslår en anden vej i politiets økonomiske forbrug.

»Hvis vi lod være med at bruge så voldsomt mange penge på paskontrol, ville politiet kunne løse mange flere opgaver,« siger hun.

Hos Venstre mener retsordfører Preben Bang Henriksen ikke, at der er et stort behov for, at andre faggrupper tager betjentes nuværende opgaver.

»S sparker en åben dør ind. Politiet får allerede i vidt omfang hjælp fra eksperter, men kan det gøres endnu mere effektivt, så står vi ikke i vejen. Generelt er der allerede sket overførsel af betjente fra mere bureaukratisk arbejde til mere traditionelt politiarbejde, så der er intet nyt i det forslag,« siger han.

Trine Bramsen forklarer, at Socialdemokratiet også støtter flere nyuddannede betjente hos politiet. Hun påpeger ligeledes, at eksempelvis opklaring af indbrud og bandekriminalitet ikke skal overtages af andre faggrupper.

Politiets nuværende opgaver for betjente, bør dog blive hos betjentene.

Sådan lyder meldingen fra Claus Oxfeldt, der er formand for Politiforbundet.

»Min holdning er, at det er betjente, der ansættes i politiet til de opgaver, der lige nu varetages af netop betjente. Og man skal tænke på, at der allerede er kommet mange med anden faglig uddannelse ind i politiet,« siger han.