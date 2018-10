Et havareret tog satte S-togene mellem København H og Vesterport i stå. De kører nu så småt igen.

København. I godt en time holdt S-togene tirsdag eftermiddag stille på den centrale strækning mellem Københavns Hovedbanegård og Vesterport.

Det skyldes, at et S-tog brød sammen mellem de to stationer.

S-toget var fyldt med passagerer og skulle tømmes. Ved 17.30-tiden oplyser DSB, at det havarerede tog også er blevet fjernet.

Der er dog stadig forstyrrelser i S-togsdriften. Således er linje A og E de eneste to linjer, der kører mellem Københavns Hovedbanegård og Svanemøllen.

Linje A, B, C og E kører hvert 20. minut, mens linje Bx og H er aflyst.

/ritzau/