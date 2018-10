Et havareret tog satte S-togene mellem København H og Vesterport i stå. De kører nu så småt igen.

København. I godt en time holdt S-togene tirsdag eftermiddag stille på den centrale strækning mellem Københavns Hovedbanegård og Vesterport.

Det skyldes, at et S-tog brød sammen mellem de to stationer.

S-toget var fyldt med passagerer og skulle tømmes. Kort før klokken 17 er toget tømt, og S-togsdriften så småt genoptaget.

- Men toget står der stadig, så det er kun linje E, der kører mellem Københavns Hovedbanegård og Østerport. Alle andre tog vender på de to stationer, siger DSB's pressevagt.

Også fjerntogene var kortvarigt berørt.

- De kører også igen, men med forsinkelser de næste halvanden til to timer, siger pressevagten kort før klokken 17.

/ritzau/